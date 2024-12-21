Бійці ЗСУ потрапляють в одну й ту ж саму халепу: полковник розкрив серйозну проблему

Скільки наші воїни перебуватимуть на певній ділянці фронту - це лише питання часу.

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Яка ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Селезньову:

Окупанти застосовують жорсткі методи наступу

Яка ситуація під Курахово

Військовий експерт, полковник ЗСУ, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що росіяни ще із захоплення Попасної застосовує одну й ту ж методику, яку зараз намагається здійснити й біля Курахового.

"Якщо ми відкриємо мапу Deep State, то наочно побачимо, наскільки кризова ситуація і в районі самого Курахового, і південніше від нього. Українські сили оборони тривалий час перебувають в оперативному напівоточенні. І єдина дорога - траса Н15, яка забезпечує усім необхідним наших оборонців на цій ділянці фронту. Причому поступово лещата навколо цієї траси починають схлопуватись. Ідеться не лише про Старі Терни, а й про ті населені пункти, які розташовані південніше від тієї траси, адже ворог суне і тисне буквально з двох боків", - прокоментував Владислав Селезньов в ефірі Еспресо. відео дня

Експерт вважає, що це лише питання часу, скільки наші воїни перебуватимуть на цій ділянці фронту. Цілком імовірно, вже зараз тривають певні дії щодо ар'єргардних боїв, а також боїв маневрової оборони.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Бо насправді виникає якесь дивне нерозуміння процесів, які відбуваються тривалий проміжок часу. Фактично від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу. Я хочу нагадати події, які відбувалися в районі Попасної. Саме там вперше підрозділи ПВК "Вагнер" почали тиснути на наших оборонців, схлопуючи лещата навколо нашого гарнізону, який боронив цей населений пункт. Виявилось, що ця опція є вдалою, і протягом багатьох наступних операцій противник користувався саме такою методикою та схемою, атакуючи наші рубежі в лоба, не досягаючи відповідних успіхів, він атакував наші фланги. Часто густо саме на флангах не втримували наші оборонні рубежі, відповідно, перед загрозою оточення ми були змушені щоразу відходити", - пояснив полковник ЗСУ.

Селезньов резюмував, що така сама ситуація в найближчій перспективі очікує наш гарнізон, який діє в районі Курахового. Загрози зараз формуються на інших ділянках фронту, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської міської агломерації.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відбили позиції біля Піщаного. Назар Волошин повідомив, що українським військам вдалося відкинути російських окупантів. Українська армія дала відсіч ворогу неподалік від Покровська. Він також додав, що у самому Покровську ворожих ДРГ немає.

У ГУР повідомили, що ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині. Підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат у боях на Курщині. Наразі Росія намагається компенсувати ці втрати та доукомплектувати війська. За добу загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців.

ЗСУ відбили масований штурм РФ та підірвали десятки росіян разом із технікою. Завдяки професіоналізму та героїзму воїнів усі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника. Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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