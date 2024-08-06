Білий дім сказав 'ні': Україна мала шанс підірвати найкращі військові літаки РФ

Унікальний шанс на знищення ворожої авіації Україна втратила через заборону США на удари далекобійною зброєю по території РФ.

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Відмова США коштувала Україні втраченій можливості уразити 10 російських Су-34 / Колаж: Главред, фото: flickr, The White House

На початку літа Україна неодноразово просила Вашингтон надати дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів по військових аеродромах РФ. Однак Захід відмовився давати добро.

Як пише Forbes, через це Києву довелося застосовувати зброю власного виробництва для ударів по російській території. Так 3 серпня ЗСУ за допомогою безпілотників атакували військовий аеродром РФ Морозовськ.

Українська розвідка прозвітувала про успішну атаку - вдалося знищити один Су-34 і пошкодити ще два літаки. Україна цілилась саме по винищувачах Су-34, адже вони несуть на собі КАБи, якими росіяни атакують країну.

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Окупанти знають про цю стратегію України, тому перебазовують свої літаки на далекі аеродроми. Експерти стверджують, що українські сили могли позбавити країну-агресора такої можливості, знищивши близько 10 літаків Су-34, які базувалися на авіабазі Воронеж-Мальцеве.

Тоді Київ направив запит США, щоб отримати дозвіл на удари по об'єкту в РФ американськими ракетами ATACMS. Однак Вашингтон відповів відмовою. В цей час Кремль вирішив перебазувати винищувачі.

Тому зараз, навіть у випадку отримання дозволу від США на удари по території РФ, Україна вже не матиме можливості уразити ключові російські літаки, адже вони будуть поза зоною досяжності ATACMS.

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Су-34 / Інфографіка: Главред

Знищення ворожих Су-34 українськими силами

Нещодавно на військовий аеродром "Саки", що у тимчасово окупованому Криму, ЗСУ здійснили атаку. Окрім детонації боєприпасів, повідомлялося про ймовірне ураження ворожих літаків - винищувачів Су-34 та Су-35.

Згодом ЗСУ атакували за допомогою БПЛА військовий аеродром в Морозовську Ростовської області РФ, де було знищено бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

Нагадаємо, видання Forbes писало, що бойова авіація російських окупантів, яка щодня тероризує Україну, була розташована на аеродромах менш ніж за 200 кілометрів від лінії кордону. ЗСУ могли б знищити ті ж російські літаки Су-34 ракетами ATACMS, але США не дозволяють цього робити.

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