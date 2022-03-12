Агресори застрягли в полі і втекли, залишивши нові танки для ЗСУ

Танки / скріншот з відео

Російські окупанти застрягли в полі і втекли, залишивши абсолютно нову техніку - в першу чергу, танки. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці 93-тя окремої механізованої бригади Холодний Яр.

"Російські танки не змогли проїхати по українських розораних полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її освоює піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників", - йдеться в тексті.

читайте такожПід Миколаєвом українська авіація знищила частину танків і колону постачання окупантів

Нагадаємо, раніше українські бійці в Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Військові частини і підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних і близьких від "асвабадітелей" кращої, за їхніми словами, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій з переважаючими силами противника", – йдеться в повідомленні.