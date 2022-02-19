89% українців вважають, що ЗСУ повинні відкривати вогонь у відповідь по бойовиках-опитування / Фото Reuters

Близько 90% українців стверджують, що Збройні Сили України зобов'язані відкривати в зоні військового конфлікту на Донбасі вогонь у відповідь на провокації бойовиків і російських військ.

Такі результати опитування, яке проводили за допомогою компанії Liberty Report в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера" 18 лютого. Темою ефіру було загострення на сході України і так звана евакуація населення з ОРДЛО, про який заявили ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Серед дорослих глядачів у студії перебували люди різного віку та з різних областей України. Їм поставили таке питання: "Чи повинна Україна здійснювати вогонь у відповідь у разі обстрілів українських об'єктів?".

Лише 11% опитаних сказали "Ні", а 89% вважають ‒ "Так".

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Нагадаємо, раніше опитування групи "Рейтинг" продемонструвало - більшість українців (63%) вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі і підписати нові.

За даними соціологів, 11% вважають, що Україна повинна виконати всі вимоги. 18% вважають, що Україна повинна вийти з переговорного процесу взагалі.

При цьому, за даними "Рейтингу", кількість прихильників перегляду угод за останні роки збільшилася.