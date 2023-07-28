57% поляків готові заради енергетичної незалежності будувати ядерні реактори - Кацуба

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Після вторгнення Росії в Україну більшість країн, які залежали від російських нафти та газу шукають можливість відмовитись від залежності. Польща у своїй енергетичній стратегії одним з ключових кроків обрала будівництво атомних електростанцій. 57% поляків підтримують будівництво АЕС. А в регіонах, які можуть бути обрані як місце побудови першої АЕС, рівень підтримки ще вищий — 71%.

Про це у своїй колонці про польську енергетичну стратегію пише підприємець і експерт з енергетики Олександр Кацуба.

До 2043 року Польща планує замістити до п'ятої частини промислового виробництва електроенергії атомною генерацією, а перший потужний енергоблок побудуть до 2033 року. Польща будуватиме атомні електростанції з великим ступенем локалізації. Наступні блоки будуть запускатися кожні 2-3 роки — вся атомна енергетична програма передбачає будівництво 6 енергоблоків, пише підприємець. Крім будівництва великих електростанцій з потужними блоками, Польща вивчає можливість будувати малі модульні реактори. Це дозволить забезпечити енергетичну автономність регіонів.

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Планам уряду будувати АЕС допомагає велика підтримка з боку суспільства. Це можливо завдяки інформаційній і просвітницькій програмі Уряду - спроби російських агентів впливу дискредитувати ядерну енергетику зазнали невдачі, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.