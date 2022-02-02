4 дні не з'являлася вдома: 8-річний хлопчик пішки пішов в Київ на пошуки мами

8-річна дитина під Києвом вирушила на пошуки мами / скріншот з відео

У місті Гостомель Київської області 8-річний хлопчик пішки вирушив до столиці, щоб знайти маму. Жінка чотири дні не з'являлася вдома.

Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook, хлопчика, який йшов уздовж дороги, помітили патрульні на автомобілі "фантом".

"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії... 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, за його словами, 4 дні не з'являється вдома. Батько в цей час теж був на роботі. Вдома залишилася старша сестра і молодший брат. А малюк вирішив самостійно розшукати свою маму, тому що знає, де вона працює в Києві", - розповів Білошицький.

Як виявилося, дитина сама пройшла близько 4-х кілометрів у напрямку до столиці.

читайте такожДитина знала, де вирощують наркотики: нові деталі загибелі 11-річного Максима на Запоріжжі"Патрульні взяли замерзлого малюка на борт, запропонували їжу, але він відмовився. Разом вони прибули до київського заводу, де працює мама малюка", - розповів Білошицький.

За допомогою охоронців заводу патрульні встановили, де працює мати, але виявилося, що її немає на місці. Все ж їм вдалося знайти батьків хлопчика.

Тепер цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції і шкільні офіцери поліції.