34 тисячі штраф: в Україні посилюють правила для пасажирів без COVID-документів

Карантин в Україні / УНІАН

Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, згідно з якими відповідальність за наявність документа про вакцинацію або негативнонр тесту на COVID-19 у міжрегіональних автобусах покладається на пасажирів.

Як відзначається на сайті Міністерства охорони здоров'я, обмеження не поширюються на поїздки на легкових авто.

Тепер, норми не поширюються на поїздки на авто, якщо кількість пасажирів не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Уточнюється, що при перевезеннях у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник. І норма про наявність цих документів не поширюються на неповнолітніх.

Однак на міжрегіональних автобусах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир. Їх відсутність тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

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Пасажирам необхідно мати:

міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат про вакцинацію, оформлений через "Дію"

іноземний COVID-сертифікат

документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які діють 72 години.

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Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області скоро можуть опинитися в червоній зоні карантинних обмежень. Такий сценарій можливий в тому випадку, якщо в даних регіонах не посилять профілактичні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін сказав, що локдауну в Україні поки не буде. Посилення карантину залежить від епідеміологічних показників, які прописані в постанові уряду. Поки влада точково посилюватиме карантинні заходи в окремих регіонах.