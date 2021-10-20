11-річний хлопчик раптово впав у кому на Львівщині: у чому причина

У лікарні хлопчик вже 3 дні / УНИАН

На Львівщині 11-річний хлопчик впав у мозкову кому. Його 17 жовтня вертольотом транспортували до Львівської дитячої міської лікарні.

Станом на 20 жовтня дитина вийшла з коми, проте досі перебуває в реанімації у важкому стані, повідомив головний лікар Львівської дитячої міської лікарні Дмитро квіт, пише "Суспільне".

"Клінічний діагноз - це вірусний енцефаліт. Ми взяли всі посіви на вірус, поки результатів немає", - повідомив медик.

читайте також7-річна дівчинка впала в кому після ДТП на Одещині: за кермом був 15-річний син поліцейськоїЗа його словами, енцефаліт розвивається як ускладнення після вірусної інфекції. З'являються неврологічні розлади: дитина втрачає свідомість, виникають судоми і висока температура. Дмитро квіт зазначає, що в їх лікарню щорічно госпіталізують 10-12 дітей з цим захворюванням.

Вірусний енцефаліт

Вірусний енцефаліт - загальна назва запалень головного мозку, причини якого мають інфекційне, іноді інфекційно-алергічне і рідше алергічне походження. Якщо в запальний процес залучений спинний мозок, то виникає енцефаломієліт, а якщо залучені мозкові оболонки – менінгоенцефаліт.

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області 12-річному хлопчикові раптово стало погано під час фізичного навантаження в дитячому таборі. У стані глибокої коми Тимофія Дегальцева госпіталізували. Пізніше стало відомо, що хлопчик помер.