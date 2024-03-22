Дипломи та атестати: у "Дію" додали документи про освіту

У мобільному застосунку "Дія" можна завантажити документи про здобуття освіти. Для цього його потрібно оновити, документи "підтягнуться" автоматично

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Тепер у "Дії" стали доступні документи про освіту / колаж Главред, фото Facebook, УНІАН

У популярному державному застосунку "Дія" тепер стали доступні електронні копії документів про освіту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватися, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, тому що всі освітні документи вже під рукою - у Дії", - розповів він.

Як каже чиновник, щоб завантажити необхідні документи, користувачам спершу потрібно оновити застосунок. А далі - дипломи та свідоцтва "підтягнуться" автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

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Також, каже Федоров, відтепер у "Дії" доступні:

документи про здобуття базової або повної загальної освіти;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії та доктора мистецтва.

Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Послуги для українців у "Дії"

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українські громадяни отримали можливість сплачувати адміністративні штрафи за допомогою застосунку "Дія". Нова послуга спрощує взаємодію громадян із державними органами, роблячи процес сплати штрафів швидшим і зручнішим. Це один із кроків у напрямку цифрової модернізації та спрощення взаємодії громадян із державним сектором.

Також, відтепер у застосунку "Дія" з'явилася інноваційна та надзвичайно корисна функція для багатьох громадян - можливість закрити ФОП лише у кілька кліків. Ця послуга є абсолютно автоматичною і виключає будь-який вплив людського фактора.

Тепер громадянам не потрібно чекати протягом довгого часу, поки їхню заяву оброблять вручну держреєстратори. Всі дані для закриття ФОП автоматично інтегруються з Єдиного державного реєстру, що позбавляє від процесу можливих помилок і ускладнень.

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