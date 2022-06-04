Вріже аномальна спека, атакують шквали з градом: українцям назвали терміни

Червень 2022 року розпочався аномальним теплом з температурами + 27-29°. Середньодобові температури + 19-22°, що на 3-5° вище норми.

Як розповів синоптик Віталій Постригань, такі погодні умови вказують на те, що атмосфера перейшла на літній режим, коли головним чинником погоди стає конвекція.

"Саме вона визначає термодинамічну нестійкість атмосфери, при якій типово вранці безхмарне небо, після обіду гримлять грози, а до вечора все заспокоюється", - пояснив він.

Синоптик прогнозує, що найближчими днями в Центральній Україні втримається аномально тепла погода з температурою вночі +9-14º, вдень +23-28º.

Він додав, що в неділю погода зміниться: очікуються дощі. В окремих районах град і шквали 15-20 м/с.при цьому температура дещо знизиться.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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