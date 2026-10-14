Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

"Червона" магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1

Анна Косик
14 жовтня 2026, 08:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Дослідники визначили, наскільки довготривалим буде геомагнітний шторм.
'Червона' магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1
Прогноз геомагнітної активності 14-16 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якої сили буде магнітна буря у найближчі 48 годин
  • Коли магнітні бурі підуть на спад

Через сонячні викиди плазми та потоки швидкого сонячного вітру Землю атакують магнітні бурі. Однак поступово геомагнітна активність знижується. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Вона повідомила, що після затяжного періоду магнітних бур рівня G2, 14-15 жовтня очікується новий геомагнітних шторм рівня G1. Він буде короткочасним і вже до 16 жовтня ситуація стабілізується.

відео дня
'Червона' магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1
Магнітні бурі 14-15 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Про це свідчать і дані meteoagent. Сьогодні, 14 жовтня, К-індекс знизився до 3,7, тобто зеленого рівня. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні. Сонячний спалах С7 відповідає жовтому рівню.

15 та 16 жовтня, попередньо, К-індекс також залишиться на зеленому рівні, але при цьому сам показник знижуватиметься до 3,3, а потім і до 1,7.

'Червона' магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1
Геомагнітна активність 14-16 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
'Червона' магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

Більше новин:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ застосувала рекордну кількість "Цирконів": монітори попередили про небезпеку

РФ застосувала рекордну кількість "Цирконів": монітори попередили про небезпеку

09:04Україна
Starlink обмежили на швидкості понад 160 км/год, низку місій зірвано — Стрененко

Starlink обмежили на швидкості понад 160 км/год, низку місій зірвано — Стрененко

08:39Україна
"Червона" магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1

"Червона" магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1

08:28Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Долар рекордно подорожчав, євро і злотий злетіли: курс валют на 14 жовтня

Долар рекордно подорожчав, євро і злотий злетіли: курс валют на 14 жовтня

Останні новини

09:26

Промивання водою та висока температура: як правильно сушити гриби

09:26

Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

09:04

РФ застосувала рекордну кількість "Цирконів": монітори попередили про небезпеку

08:39

Starlink обмежили на швидкості понад 160 км/год, низку місій зірвано — Стрененко

08:28

"Червона" магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
07:59

Зникло світло, графіки не діють: в Києві ввели аварійні відключення

07:57

Удар РФ по багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зростає, серед поранених — дитинаФото

07:24

Вибухи в Балаково: дрони могли вразити дата-центр "Сбербанку" вартістю $1 млрд

06:17

РФ завдала удару балістикою: вибухи пролунали у Києві, Харкові та Дніпрі

Реклама
05:58

Гороскоп на завтра, 15 жовтня: Ракам - удача, Стрільцям - розчарування

05:37

Гриби більше не будуть водянистими: секрет правильного смаження печерицьВідео

05:02

Витримує морози до -10°C: яку рослину посадити на цвинтарі замість хризантем

04:44

Що покласти в авто перед похолоданням: 5 важливих речей для кожного водія

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця з рибою за 47 с

03:30

Саджанці з відкритою кореневою системою: скільки часу вони можуть чекати на посадку

02:57

Універсальний засіб для миття підлоги і кухні з того, що є вдома

01:52

Десятки поранених, жертви й пожежа на місці прильоту: деталі удару РФ по КиєвуФото

00:55

Чи можна заморожувати яблука: несподівана відповідь вразить навіть досвідчених господиньВідео

00:02

Як зупинити масовані атаки РФ: комбат ЗСУ розкрив ключове рішення

13 жовтня, вівторок
23:18

Ракетний удар по Києву: є загиблий і багато поранених, людей рятують із палаючої багатоповерхівки

Реклама
23:00

Три знаки зодіаку стануть щасливішими: хто відчує приємні зміни

22:56

Путін із Трампом хочуть "дотиснути Україну": генерал попередив про найгірший сценарій

22:38

"Харизматичний військовий лідер" із перспективами: що пише Al Jazeera про Кирила Буданова

22:34

"Вирішили пожити окремо": Майкл Дуглас розповів, як ледь не втратив Кетрін Зету-Джонс

22:22

Радіатори запрацюють на повну: одна помилка заважає швидко обігріти весь будинокВідео

22:19

Росія готує новий небезпечний удар по Україні: названо цілі та терміни атаки

21:51

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 6 серед дев’яток за 9 секунд

21:35

Вибір крему для обличчя під час опалювального сезону: що шукати на етикетці

21:26

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

21:01

США не попередили Україну про удар балістики РФ: у Politico дізналися причину

20:45

Фінал 2026 року змінить усе: 4 знаки зодіаку, на яких чекає прорив

20:31

Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

20:19

Заміна дорогим добривам: який сидерат варто посіяти до кінця жовтня

20:13

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомоФото

20:03

Чому жінки раніше носили косу: ось що насправді показувала зачіска

19:56

Потьмянілі штори знову стануть білосніжними: простий спосіб без зайвих витратВідео

19:55

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:42

Навіщо викопувати герань восени та підвішувати корінням вгору - бабусин метод

19:26

Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

19:17

У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталіФото

Реклама
19:10

Трамп на межі імпічменту: Андрусів пояснив, як Конгрес може усунути президента СШАПогляд

18:56

РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

18:54

У США "кастінг" на місце наступника Трампа: названо ймовірні кандидатури

18:41

"На Росію чекає важка зима": військовий розповів про показовий удар ЗСУ

18:26

Плита сяятиме чистотою: з хитрим трюком старий жир більше не проблемаВідео

18:25

Спатифілум знову вкриється білими квітами: що порібно зробити в жовтні

18:10

Чому не варто віджимати чайний пакетик: прикрий секрет усередині чашки

17:49

Які зубчики часнику дадуть кращий урожай: "золоте" правило, що знають не всіВідео

17:48

Що потрібно встигнути зробити в саду до середини жовтня: 4 важливі справи

17:47

"Такі злі": дочка путініста Кіркорова публічно зірвалася через зовнішність

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти