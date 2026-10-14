'Червона' магнітна буря сколихне Землю: коли коливання сягнуть рівня G1

Дослідники визначили, наскільки довготривалим буде геомагнітний шторм.

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Прогноз геомагнітної активності 14-16 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої сили буде магнітна буря у найближчі 48 годин

Коли магнітні бурі підуть на спад

Через сонячні викиди плазми та потоки швидкого сонячного вітру Землю атакують магнітні бурі. Однак поступово геомагнітна активність знижується. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Вона повідомила, що після затяжного періоду магнітних бур рівня G2, 14-15 жовтня очікується новий геомагнітних шторм рівня G1. Він буде короткочасним і вже до 16 жовтня ситуація стабілізується.

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Магнітні бурі 14-15 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Про це свідчать і дані meteoagent. Сьогодні, 14 жовтня, К-індекс знизився до 3,7, тобто зеленого рівня. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні. Сонячний спалах С7 відповідає жовтому рівню.

15 та 16 жовтня, попередньо, К-індекс також залишиться на зеленому рівні, але при цьому сам показник знижуватиметься до 3,3, а потім і до 1,7.

Геомагнітна активність 14-16 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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