Знаменита українська актриса виявилася прикутою до ліжка через невідому хворобу

Актриса Катерина Тишкевич/ pixabay, скріншот

Зірці серіалу "Ніщо не трапляється двічі", актрисі Катерині Тишкевич потрібна допомога. Дівчина вже 8 років бореться з жахливим головним болем і українські лікарі не можуть встановити точний діагноз.

Тепер актриса їде на лікування в Європу, адже останнім часом через біль навіть не може встати з ліжка. Про хворобу Катерини розповіла її колега Анастасія Цимбалару.

Як стало відомо, артистка вже 8 років страждає від страшного головного болю. За цей час вона випробувала всі можливі методи лікування в Україні, але результату немає.

"Зараз навіть минулі методи лікування (17 таблеток на день і постійні крапельниці) перестали працювати. Катя не встає з ліжка", - розповіла Цимбалару.

Також наголошується, що всі ці 4 місяці повномасштабної війни актриса незважаючи на страшний біль продовжувала волонтерити і допомагати країні.

"Під час проведення недавнього МРТ в мозку знайшли зміни, але поставити діагноз в Україні не можуть, тому відправляють її на обстеження в Європу, де зможуть зробити діагностику, знайти причину і нарешті призначити ефективне лікування. Немає можливості зараз заробляти своєю основною сферою діяльності, потрібно зібрати гроші. Зараз сума становить 11 300 євро. Ці кошти потрібні на поїздку і діагностику в Німеччині", - написала Анастасія.

Однак, Катерина продовжує шукати інші, більш дешеві клініки, де її будуть готові прийняти, але на це немає багато часу. Тому колега Тишкевич закликала всіх приєднатися до збору і допомогти артистці.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram Катерина також розповіла про свою хворобу, а також про те, які методи вона використовувала.

"Головний симптом - це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити або тримати очі відкритими. Моя мама невролог, тому просто повірте, що ми були майже у всіх кращих лікарів нашої країни", - додала актриса.

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