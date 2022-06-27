Скандальна Більченко, яка була готова померти "за руський мір", засвітилася в Росії

Скандальна Більченко, яка була готова "померти за русский мир", засвітилася в Росії / Facebook: Євгенії Більченко

Скандально відома поетеса і колишня викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко засвітилася в Росії з символікою рашистів.

Її сфотографували на пропагандистському заході, де демонстрували "трофеї" загарбників, повідомив блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

На опублікованому фото Більченко одягнена в чорну футболку з принтом у формі величезної латинської літери Z. також вона "прикрасила" себе прапорами країни-агресора.

"Пам'ятаєте, була така викладачка в НПУ Драгоманова Євгенія Більченко? Студенти вимагали її звільнити за антиукраїнську пропаганду, але керівництво вишу до останнього цього не робило. Зрештою, під тиском суспільства вигнали. І правильно. Тому, що зараз Більченко виглядає так. Це вона в Росії", - прокоментувала фото Стерненко.

Євгенія Більченко / t.me/ssternenko

Нагадаємо, до Росії Більченко відправилася після звільнення з педуніверситету ім. Драгоманова через любов до "руського міра". Також вона заявила про готовність "померти за руський мір".

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