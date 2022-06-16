Волочкова вбралася для зйомок кліпу і стала посміховиськом в Мережі: "не забудьте помити голову"

Волочкова вбралася для зйомок кліпу і стала посміховиськом в мережі / instagram.com/volochkova_art/

Російську балерину Анастасію Волочкову, яка пробує себе проявити в ролі співачки, різко розкритикували і висміяли за зовнішній вигляд.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, в якому вона має намір піти на зйомки свого нового кліпу.

"Завтра у мене зйомка кліпу вдома на мою нову пісню", - зізналася Волочкова в підписі до фото, але краще б він цього не робила.

У коментарях під постом шанувальники засипали балерину "словами підтримки", порадивши зав'язувати зі співом і зайнятися гардеробом та зовнішнім виглядом.

instagram.com/volochkova_art/

"Заради Бога, не треба співати", "А хто дивиться, слухає ці кліпи? "У якихось занавісках", "Може не варто співати, вже краще шпагат", "Не забудьте перед зйомками помити голову", - писали під знімком Анастасії.

Раніше Волочкова, яка прославилася своїми шпагами, вирішила побалувати своїх шанувальників новим трюком. Вона опублікувала фото, на якому показала Екстремальний шпагат - ноги вона закинула на перила балкона.

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