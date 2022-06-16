Волочкова вбралася для зйомок кліпу і стала посміховиськом в Мережі: "не забудьте помити голову"

Шанувальники незадоволені зовнішнім виглядом і захопленнями балерини.
Російську балерину Анастасію Волочкову, яка пробує себе проявити в ролі співачки, різко розкритикували і висміяли за зовнішній вигляд.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, в якому вона має намір піти на зйомки свого нового кліпу.
"Завтра у мене зйомка кліпу вдома на мою нову пісню", - зізналася Волочкова в підписі до фото, але краще б він цього не робила.
У коментарях під постом шанувальники засипали балерину "словами підтримки", порадивши зав'язувати зі співом і зайнятися гардеробом та зовнішнім виглядом.
"Заради Бога, не треба співати", "А хто дивиться, слухає ці кліпи? "У якихось занавісках", "Може не варто співати, вже краще шпагат", "Не забудьте перед зйомками помити голову", - писали під знімком Анастасії.
Раніше Волочкова, яка прославилася своїми шпагами, вирішила побалувати своїх шанувальників новим трюком. Вона опублікувала фото, на якому показала Екстремальний шпагат - ноги вона закинула на перила балкона.
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