У лікарні помер старший Меладзе

Чоловікові стало погано після ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Помер батько братів Костянтина і Валерія Меладзе / Колаж Главред, фото Instagram / meladzevalerian

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що помер батько братів Меладзе.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, Шота Меладзе помер у віці 90 років.

Повідомляється також, що свої останні дні Меладзе-старший провів у лікарні, у вкрай важкому стані — з ускладненнями після ковіду. Через його смерть Валерій переніс три своїх концерти в Алмати - на 2, 4 і 6 лютого.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Меладзе-старший потрапив до лікарні у тяжкому стані. Йдеться про батька співака і музичного продюсера - 90-річного Шоту Костянтиновича.

Помер батько братів Меладзе / скріншот Mash

Раніше колишня дружина Валерія Меладзе Ірина накинулася на екс-Віагру Альбіну Джанабаєву через його зради. Жінка переконана, що співачка забрала у неї чоловіка не з ніжних почуттів, а з користі.

Тим часом Альбіна Джанабаєва здивувала шанувальників бляклим виглядом без макіяжу. Перш завжди блискуча свіжістю і енергійністю співачка сильно змінилася.

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