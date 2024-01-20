У лікарні помер старший Меладзе

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що помер батько братів Меладзе.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, Шота Меладзе помер у віці 90 років.
Повідомляється також, що свої останні дні Меладзе-старший провів у лікарні, у вкрай важкому стані — з ускладненнями після ковіду. Через його смерть Валерій переніс три своїх концерти в Алмати - на 2, 4 і 6 лютого.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Меладзе-старший потрапив до лікарні у тяжкому стані. Йдеться про батька співака і музичного продюсера - 90-річного Шоту Костянтиновича.
Раніше колишня дружина Валерія Меладзе Ірина накинулася на екс-Віагру Альбіну Джанабаєву через його зради. Жінка переконана, що співачка забрала у неї чоловіка не з ніжних почуттів, а з користі.
Тим часом Альбіна Джанабаєва здивувала шанувальників бляклим виглядом без макіяжу. Перш завжди блискуча свіжістю і енергійністю співачка сильно змінилася.
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