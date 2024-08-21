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Ранок, чіпси, пиво: дочка путініста Ернста зганьбилася в мережі

Олена Кюпелі
21 серпня 2024, 12:26
227
Софія Ернст, як і багато росіян, люблять спиртне в будь-який час дня.
Софія Ернст любить пиво з самого ранку
Софія Ернст любить пиво з самого ранку / Колаж Главред, фото Зірковий пил, Pixabay

Дочка головного російського пропагандиста і господаря рупора терористичного Кремля - Першого каналу Костянтина Ернста Софія, зганьбилася в мережі.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал "Звездная пыль", дочка знаменитого продюсера на сніданок віддає перевагу пиву і чіпсам.

"Софія Ернст починає ранок по-пацанськи. Пивас + чіпси. Вдалині тихо награє Круга піаніст. Ксенія Собчак уже вставила в коментарях свої п'ять копійок. Наш постріл скрізь встиг", - написав канал.

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Російські жінки живуть своє звичайне життя / Скріншот Зірковий пил

Сама жінка також зробила відверте зізнання в любові до пінного напою. Вона зокрема повідала, що якби вона була напоєм, то була б пивом.

До слова, до неї в коментарі прийшла російська пропагандистка Ксенія Собчак. Яка "закинула" ідею стати не просто пивом, а пивом "Балтика". Дешево і сердито, як то кажуть.

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Нагадаємо, раніше дочка путініста і генерального директора головної пропагандистської машини - Першого каналу Костянтина Ернста Олександра, повідомила про важке захворювання.

Зазначимо, що інша дочка продюсера, 28-річна Олександра Ернст працює фотографом і продюсером, і має вигляд як інтердівчинка з 90-х. При цьому вона пропагує вічні російські "цінності" - горілку "Столичную".

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Костянтин Ернст новини шоу бізнесу
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