Ранок, чіпси, пиво: дочка путініста Ернста зганьбилася в мережі

Дочка головного російського пропагандиста і господаря рупора терористичного Кремля - Першого каналу Костянтина Ернста Софія, зганьбилася в мережі.
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал "Звездная пыль", дочка знаменитого продюсера на сніданок віддає перевагу пиву і чіпсам.
"Софія Ернст починає ранок по-пацанськи. Пивас + чіпси. Вдалині тихо награє Круга піаніст. Ксенія Собчак уже вставила в коментарях свої п'ять копійок. Наш постріл скрізь встиг", - написав канал.
Сама жінка також зробила відверте зізнання в любові до пінного напою. Вона зокрема повідала, що якби вона була напоєм, то була б пивом.
До слова, до неї в коментарі прийшла російська пропагандистка Ксенія Собчак. Яка "закинула" ідею стати не просто пивом, а пивом "Балтика". Дешево і сердито, як то кажуть.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше дочка путініста і генерального директора головної пропагандистської машини - Першого каналу Костянтина Ернста Олександра, повідомила про важке захворювання.
Зазначимо, що інша дочка продюсера, 28-річна Олександра Ернст працює фотографом і продюсером, і має вигляд як інтердівчинка з 90-х. При цьому вона пропагує вічні російські "цінності" - горілку "Столичную".
Вас також може зацікавити:
- Принц Ернст Август Ганноверський одружився з дизайнеркою з Росії
- Андрій Данилко розповів про замах російських шаманів, який приготував для нього Ернст
- Горілка, цигарки, перепалене волосся і паскудні фото: який вигляд має донька путініста Ернста зі США
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред