Помер Джон Ландау - оскароносний продюсер "Титаніка" і "Аватару"

Життя кінематографіста забрала важка хвороба.

https://glavred.net/stars/umer-dzhon-landau-oskaronosnyy-prodyuser-titanika-i-avatara-10578914.html Посилання скопійоване

Джон Ландау смерть - від чого помер Джон Ландау / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Оскароносний американський кінопродюсер Джон Ландау помер після тривалої боротьби з раком. Йому було 63 роки.

Про смерть Ландау повідомляє видання Variety. Онкологічне захворювання забрало життя відомого продюсера 5 липня.

Втрату талановитого творця, чия плідна співпраця з Джеймсом Кемероном подарувала кіноаматорам з усього світу "Титанік" та "Аватар", прокоментував співголова Disney Entertainment Алан Бергман. "Джон був провидцем, який володів надзвичайним талантом та пристрастю втілювати в життя деякі з найнезабутніших історій на великому екрані. Його видатний внесок у кіноіндустрію залишив незгладимий слід, і ми будемо за ним дуже сумувати. Він був культовим і успішним продюсером, але ще кращою людиною і справжньою силою, яка надихала всіх навколо", - розповів він.

відео дня

У Джона Ландау залишилася дружина і двоє синів. Фільмографія продюсера налічує понад 20 фільмів, які вийшли під його керівництвом за 40 років кінокар'єри.

Хто такий Джон Ландау? Джон Ландау - американський кінопродюсер, який отримав премію "Оскар" у номінації "Найкраща картина" за продюсування фільму-катастрофи Джеймса Кемерона "Титанік" (1997). Він також був номінований за продюсування науково-фантастичних фільмів Кемерона "Аватар" (2009) і "Аватар: Шлях води" (2022). Станом на 2024 рік це три з чотирьох найкасовіших фільмів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Останні зіркові новини:

Раніше український публіцист і громадський діяч Віталій Капранов назвав винного у смерті свого брата-близнюка Дмитра, який помер у квітні у віці 56 років.

Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред