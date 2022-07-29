Україна як старший брат відлупцює: Вітовська спрогнозувала, як розпадатиметься Росія

Вітовська спрогнозувала, як розпадатиметься Росія / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Популярна українська кіно - і театральна актриса Ірма Вітовська спрогнозувала розпад Російської Федерації, яку вважає "країною в гостях у казки" -через велику кількість брехні і пропаганди всередині держави. Такий коментар вона зробила в інтерв'ю Еспресо.

"Якщо Російська Федерація не знає, що таке Федерація і конфедерація тим більше, нехай вона розпадеться на кілька держав, і все піде реверсом. Московія опиниться в тих рамках, в яких вона і починалася", – заявила Ірма Вітовська.

Втім, зірка переконана, що звірства, які російські окупанти здійснювали на українських землях, ніколи будуть забуті українцями. І тому росіянам слід очікувати справедливої відсічі і покарання.

"А далі буде бити її старший брат – справжній, який їх хрестив, він же її і відлупцює. Ось це ми і робимо, як старший брат. А вони, скоріше, наш такий байстрюк нагуляний [незаконнонароджена дитина ‒ Главред] ",- пожартувала актриса.

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