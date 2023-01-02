Вбогий Петросян на блакитному вогнику розповідав тупі жарти про Україну і президента Зеленського

2022 рік став для РФ роком ганьби, коли весь світ побачив, що країна являє собою стадо безвольних людей, мізки яким замінює кремлівська пропаганда. Їм під стать був і новорічний "блакитний вогник", який показували в новорічну ніч по головному російському телеканалу.
Пропутінський клоун Євген Петросян, чиї жарти втратили актуальність ще півстоліття тому, вирішив на вогнику блиснути дотепністю, проте обробився прямо з келихом шампанського в руках
На своїй сторінці в Instagram він виклав затяжний тост з пласкими жартами про війну в Україні і президента Зеленського, щедро присмачений пропагандистськими наративами.
Наприклад, прозвучала в промові Петросяна така маячня:
- "У році, що минає, Захід намагався розвалити росію, не подумавши про те, що в будові світу росія - це несуча конструкція. Так, панове, так що подобається-не подобається - Росія розширюється".
- "Без чого неможливо приготувати український борщ, французький цибульний суп і німецькі сосиски? Без російського газу. І тепер в Європі відкривають музей гарячої води та опалення".
- "Про Україну скажу тільки одне: при владі кондитера Порошенка жити українцям було не солодко, а при владі коміка Зеленського - не смішно".
Все це супроводжувалося "фірмовими" кривляннями пропагандистського блазня, який вже давно набив оскому навіть самим росіянам.
У коментарях Петросяну напхали повну панамку незадоволених відгуків на його плаский, та вкрай недоречний гумор:
"Росіянином народився? Вірменин Бакинського Походження росіянин? Продажна хвора людина".
"Розчарована в вас і в тих хто сміявся... Гумор на горі людей здається чорним".
"Як це огидно".
"Петросяна давно пора на звалище".
Раніше балеруна з Херсона, зрадника України і путінського посіпака Сергія Полуніна "скасували" в престижних театрах зі світовим ім'ям через його продажну позицію щодо війни в Україні.
Також стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.
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