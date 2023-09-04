У переможця Шансу і Голосу країни сталося нещастя в родині

Павло Табаков втратив найвірнішу і віддану фанатку, якій зобов'язаний життям.

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У Павла Табакова померла мама / колаж: Главред, фото: instagram.com/tabakov_official

Український співак, переможець музичних шоу "Шанс" і "Голос країни-2" Павло Табаков поділився з шанувальниками особистою трагедією - сьогодні перестало битися серце його матері, Тетяни Олександрівни.

Жінці, яка подарувала життя талановитому артистові, було 69 років. Останнім часом у неї було слабке здоров'я. Павло повідомив, що Тетяна Олександрівна потрапила в реанімацію незадовго до смерті, яка, ймовірно, наступила в лікарні.

Також Табаков зазначив, що раніше вони вже боролися за життя матері, але на цей раз, на жаль, програли. На своїй сторінці в Instagram Павло Табаков опублікував фото своєї мами в юності, і присвятив їй зворушливі прощальні слова.

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"Рідна моя, я дуже хочу і прошу Господа Бога, щоб тобі було добре на небесах. Пробач за все, що недомовлено. Тепер всі мої пісні ти будеш слухати десь там, на хмарах... Завжди любив, люблю і буду любити тебе всім серцем. Ти мій ангел. Твій син, Павло", - пише співак.

Померла мама Павла Табакова / instagram.com/tabakov_official

Раніше стало відомо, що 76-річного Елтона Джона екстрено госпіталізували в одну з лікарень Ніцци через нещасний випадок, який стався з артистом в його особняку.

Також прес-служба Молодого театру повідомила про смерть відомого українського актора Юрія Потапенка. Йому було 58 років, 32 з яких артист присвятив театру.

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