"Зовсім не схожий на себе": Кіркоров налякав росіян новим стилем

Кіркоров хизується в розтягнутих футболках, обвішаних золотими прикрасами.

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Філіп Кіркоров змінив зовнішність / Колаж Главред, фото соцмережі

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну в Україні, нещодавно розпрощався з довгим волоссям, а тепер пішов далі.

56-річний співак відмовився від екстравагантних нарядів і пір'я, і все більше нагадує сучасних реп-виконавців.

Кіркоров у 2023 році вже зробив кілька пластичних операцій. На цьому перетворення не закінчилося. Він майже налисо поголив голову: замість густих темних локонів носить сивий їжачок.

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Свіжі кадри в соцмережах дивують як шанувальників, так і хейтерів.

Крім того, Кіркоров хизується в розтягнутих футболках, обвішаних золотими прикрасами.

"Тіматі через 20 років", "Філіп, ви зовсім не схожі на себе", "Схуд, покращав", "Цацок-то начепив", "Репер якийсь", "Філіп, ну образ - хоч стій хоч падай", — пишуть під постом.

Відзначимо, Кіркоров в черговий раз потрапив у скандал. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.

Раніше писали, що в Мережі обговорюють те, як сильно поправилася старша дочка путініста Філіпа Кіркорова, який і сам нещодавно вирішив оновити своє обличчя і тіло.

Крім того, Кіркоров подарував своїй дочці сережки дорогого бренду, на які вона вельми скромно відреагувала.

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