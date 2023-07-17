"Зовсім не схожий на себе": Кіркоров налякав росіян новим стилем

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну в Україні, нещодавно розпрощався з довгим волоссям, а тепер пішов далі.
56-річний співак відмовився від екстравагантних нарядів і пір'я, і все більше нагадує сучасних реп-виконавців.
Кіркоров у 2023 році вже зробив кілька пластичних операцій. На цьому перетворення не закінчилося. Він майже налисо поголив голову: замість густих темних локонів носить сивий їжачок.
Свіжі кадри в соцмережах дивують як шанувальників, так і хейтерів.
Крім того, Кіркоров хизується в розтягнутих футболках, обвішаних золотими прикрасами.
"Тіматі через 20 років", "Філіп, ви зовсім не схожі на себе", "Схуд, покращав", "Цацок-то начепив", "Репер якийсь", "Філіп, ну образ - хоч стій хоч падай", — пишуть під постом.
Відзначимо, Кіркоров в черговий раз потрапив у скандал. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.
Раніше писали, що в Мережі обговорюють те, як сильно поправилася старша дочка путініста Філіпа Кіркорова, який і сам нещодавно вирішив оновити своє обличчя і тіло.
Крім того, Кіркоров подарував своїй дочці сережки дорогого бренду, на які вона вельми скромно відреагувала.
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