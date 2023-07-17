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"Зовсім не схожий на себе": Кіркоров налякав росіян новим стилем

Марія Тупік
17 липня 2023, 19:04 оновлено 17 липня, 19:08
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Кіркоров хизується в розтягнутих футболках, обвішаних золотими прикрасами.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров змінив зовнішність / Колаж Главред, фото соцмережі

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну в Україні, нещодавно розпрощався з довгим волоссям, а тепер пішов далі.

56-річний співак відмовився від екстравагантних нарядів і пір'я, і все більше нагадує сучасних реп-виконавців.

Кіркоров у 2023 році вже зробив кілька пластичних операцій. На цьому перетворення не закінчилося. Він майже налисо поголив голову: замість густих темних локонів носить сивий їжачок.

відео дня

Свіжі кадри в соцмережах дивують як шанувальників, так і хейтерів.

Крім того, Кіркоров хизується в розтягнутих футболках, обвішаних золотими прикрасами.

"Тіматі через 20 років", "Філіп, ви зовсім не схожі на себе", "Схуд, покращав", "Цацок-то начепив", "Репер якийсь", "Філіп, ну образ - хоч стій хоч падай", — пишуть під постом.

Відзначимо, Кіркоров в черговий раз потрапив у скандал. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.

Раніше писали, що в Мережі обговорюють те, як сильно поправилася старша дочка путініста Філіпа Кіркорова, який і сам нещодавно вирішив оновити своє обличчя і тіло.

Крім того, Кіркоров подарував своїй дочці сережки дорогого бренду, на які вона вельми скромно відреагувала.

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