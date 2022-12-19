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"З багатьма родичами спілкуюся": дружина Пєскова раптово згадала, що народилася в Дніпрі

19 грудня 2022, 13:53
Тетяна Навка відзначилася черговою цинічною заявою про війну в Україні.
Тетяна Навка
Тетяна Навка / скріншот YouTube

Фігуристка і дружина спікера Володимира Путіна Тетяна Навка народилася в Дніпрі, де прожила близько 13 років. Потім вона переїхала в Москву.

Як виявилося, Навка підтримує зв'язок з рідними, яких регулярно обстрілює Росія.

"Дуже пишаюся, що я Російська. Все життя пишалася і буду пишатися. Я вважаю, що наша нація рідкісна і знищити її неможливо. І все, що не робиться — значить, так повинно бути. З багатьма родичами з Дніпра спілкуюся. Є і сумні історії ... Одна моя найближча подруга ... Я її розумію, їй страшно", - цинічно висловилася Навка.

Варто відзначити, що раніше дружина Пєскова заявляла, що з нею перестала спілкуватися знайома з України, яку вона знала з дитинства.

"У мене була дуже хороша близька подруга з України, ми росли разом. І дуже сумно, що зараз через політичну ситуацію ми перестали спілкуватися. Ці події розділили близьких, сім'ї, друзів, що дуже важко", - висловилася Навка, але чомусь не визнала, що рішення її знайома прийняла через те, що Росія вторглася на територію іншої держави, вбиваючи мирних жителів.

Також ми писали, що синові прес-секретаря Володимира Путіна Миколи Пєскова в прямому ефірі подзвонили і запропонували з'явитися до військкомату у зв'язку з мобілізацією. Пранк організували прихильники опозиціонера Олексія Навального.

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Автор: Сергій Кущ
Тетяна Навка новини шоу бізнесу
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