Здав з потрохами: пропагандист Машков підставив російських окупантів на Донбасі

Актор навіть не підозрює, що він зробив.
Російський і за сумісництвом пропагандист Кремля Володимир Машков здав російських окупантів.
Сам того не підозрюючи, Машков, намагаючись підняти бойовий дух загарбників, вийшов з ними на зв'язок, а відео було розповсюджено в інтернеті, пишуть в Informnapalm.
У підсумку журналістам вдалося ідентифікувати з десяток окупантів, які воюють в Україні.
"Дякуємо російським пропагандистам за можливість класичного OSINT, за результатами якого нам вдалося встановити з десяток окупантів воюючих в Україні. Робота з упізнання проведена спільно з партнерами OSINT бджоли", - йдеться в повідомленні.
читайте також"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батькомУ процесі ідентифікації вдалося встановити, що мова йде про російських окупантів зі складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії в/ч 22316 з місцем дислокації м.Єкатеринбург.
Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.
У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".
Читайте також:
- Береза про заборону в'їзду Машкова: нєфіг було в наш Крим без попиту їздити
- Дочка Володимира Машкова публічно засудила пропутінські погляди свого батька
- Путінський холуй Машков назвав" нелюдами " всіх, хто не підтримує напад на Україну