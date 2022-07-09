Здав з потрохами: пропагандист Машков підставив російських окупантів на Донбасі

Пропагандист Володимир Машков підставив російських окупантів / скріншот

Російський і за сумісництвом пропагандист Кремля Володимир Машков здав російських окупантів.

Сам того не підозрюючи, Машков, намагаючись підняти бойовий дух загарбників, вийшов з ними на зв'язок, а відео було розповсюджено в інтернеті, пишуть в Informnapalm.

У підсумку журналістам вдалося ідентифікувати з десяток окупантів, які воюють в Україні.

"Дякуємо російським пропагандистам за можливість класичного OSINT, за результатами якого нам вдалося встановити з десяток окупантів воюючих в Україні. Робота з упізнання проведена спільно з партнерами OSINT бджоли", - йдеться в повідомленні.

читайте також"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батькомУ процесі ідентифікації вдалося встановити, що мова йде про російських окупантів зі складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії в/ч 22316 з місцем дислокації м.Єкатеринбург.

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

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