"Намагався зробити легкий жарт": Потап розкрив значення скандальних рядків пісні "Волонтер"

Український співак і музичний продюсер Потап у лютому 2023 року випустив пісню "Волонтер", яка була сприйнята суспільством вкрай негативно.
Олексія Потапенка звинувачували у знеціненні жінок, волонтерської роботи та у повному незнанні контексту, в якому живуть українці та їхні захисники в умовах війни. Особливе обурення викликали рядки: "Ой мама, не питай з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила".
В ексклюзивному інтерв'ю для ТСН Потап прокоментував гучну пісню, яку він присвятив усім волонтерам і, зокрема, батальйону "Добробат", а також розкрив справжній сенс провокаційної цитати.
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"Піснею "Волонтер" я точно нікого не хотів зачепити. Тому, користуючись можливістю, ще раз хочу вибачитися перед тими, кого це обурило", - зазначив артист.
Також він висловив власну авторську думку про пісню і реакцію на неї: "Якщо комусь не сподобалися саме ці рядки, пояснюю: я намагався зробити такий собі легкий жарт. Мама думала, що її донька десь там гуляє, але виявляється, що це не так, що вона волонтерила, вона допомагала. Це особисто моя авторська думка, і мною суть туди була закладена саме така. Але це перекрутили і сприйняли інакше. Що, загалом, нормально, бо кожен може сприймати усе по-своєму. Ну, нічого, буде ще багато нових інших пісень".
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Раніше свою думку про пісню "Волонтер", яку освистали в суспільстві, висловив співак і комік Володимир Дантес, який знає "волонтерську" кухню зсередини. Він спробував виправдати Потапа.
Також в мережі стали ходити чутки про те, що Потапенко покинув Україну відразу після завершення зйомок музичного проєкту Голос країни-12, мовляв злякався реалій війни.
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