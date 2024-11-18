Злочинці увірвалися до Віндзорського замку - що вони накоїли

Охорона замку виявилася не надто надійною.

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У королівської сім'ї вкрали автомобілі / колаж: Главред, фото: instagram.com, принц і принцеса Уельські

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Віндзорський замок постраждав від злочинців

Що вони вкрали у королівської сім'ї

У ніч із 17 на 18 листопада 2024 року зловмисники прорвалися на територію Віндзорського замку і викрали автомобілі, а також пошкодили огорожу.

Як повідомляє "Нindustan Times",принц Вільям, Кейт Міддлтон, принци Джордж і Луї, принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта перебували в цей час поблизу замку у своєму котеджі Аделаїда.

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"Зловмисники перелізли через паркан і проникли на ферму в маєток. Хоча короля Карла і королеви Камілли на той час не було у Віндзорському замку, інцидент викликав серйозні побоювання з приводу безпеки маєтку", - розповіло джерело видання.

Також є підозри, що злочинці планували наліт, спостерігаючи за замком, де зазвичай живуть Чарльз і Камілла, але цієї неділі їх там не було.

"Вони повинні були знати, що машини зберігаються там, ще до того, як проникли всередину, і знати, коли найкраще забрати їх і втекти, щоб їх не спіймали", - зазначило джерело.

Кейт Міддлтон / інфографіка: Главред

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також, як повідомляв Главред, джерело з оточення принца і принцеси Уельських розповіло, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

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Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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