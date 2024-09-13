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Прекрасний принц: у мережі збожеволіли від нової бороди Вільяма

Олена Кюпелі
13 вересня 2024, 16:46
156
Принц Вільям відростив собі бороду і підписники порівняли його з його дідом Філіпом.
принц Вільям
Принц Вільям змінив імідж / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Британський принц Вільям вирішив трохи змінити образ і з'явився на свіжих фото з бородою.

І його фото викликали неабиякий ажіотаж у мережі. Хтось від неї в захваті, а хтось волів би, щоб Вільям негайно поголився і більше такого ніколи не робив.

Шанувальники, зокрема, мріють, щоб принц відростив більшу бороду, а багато хто також порівнює його з принцом Філіпом.

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Хто такий принц Вільям?

Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Помилуватися на Вільяма з бородою можна тут

Коментатори також звернули увагу на те, що Вільям дуже сильно схуд. На тлі проблем зі здоров'ям його дружини Кейт і батька короля Чарльза - це цілком нормальна реакція.

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Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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