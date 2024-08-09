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Популярний співак звільнився із ЗСУ і пояснив, чому так вирішив

Андрій Ганчук
9 серпня 2024, 18:41
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Український музикант Віктор Бронюк перебував на службі у Збройних силах упродовж 1 року і 2 місяців, він вступив у війська ще на початку великої війни.
Виктор Бронюк
Віктор Бронюк пояснив, чому звільнився зі ЗСУ / Колаж: Главред: фото: Instagram та Facebook В. Бронюка

Фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк розповів, що звільнився зі Збройних сил України. Він служив в армії 1 рік і 2 місяці, і вступив на службу ще на початку повномасштабної війни.

В ефірі "Ранок у великому місті" музикант розповів про те, що змушений був залишити війська, бо не мав іншого вибору. У батька музиканта інвалідність першої групи, і він змушений за ним доглядати.

"Я звільнився, у мене батько інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці, і нібито ситуація вимагала трохи більше часу приділяти", - наголосив Бронюк.

відео дня

Зірки у Збройних силах України - хто вже у лавах армії:

Письменник і музикант Сергій Жадан раніше вступив до Нацгвардії і показав перші кадри з навчання. Жадан проходить службу в батальйоні Хартія.

Актриса Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ. Дівчина ще у 2022 році хотіла піти в армію, але стала військовослужбовицею пізніше. Агапітова показала відповідний фотознімок.

Лідер популярного гурту вступив до Збройних сил і розповів про мобілізацію: зокрема, фронтмен гурту-учасника Національного відбору на Євробачення-2022 Our Atlantic Віктор Байда зізнався, що як потрапив до війська - його "запакував патруль поліції".

Хто такий Віктор Бронюк?

Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979, с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту ТіК, повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.

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ЗСУ Віктор Бронюк війна Росії та України
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