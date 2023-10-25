Українська співачка Софія Ротару хоч і не дає інтерв'ю та не робить гучних заяв під час повномасштабної війни в Україні, але все ж демонструє свою підтримку українському народу. З цим не можуть змиритися пропагандисти країни-окупанта, які помилково вважали, що виступи Софії Михайлівни там демонструють її готовність зрадити Батьківщину у важкий час.
Втім, такої думки досі дотримується співачка-путіністка Надія Бабкіна. Шанувальниця війни і кривавого диктатора країни на болотах в своєму недавньому інтерв'ю розповіла, що регулярно спілкується з Ротару, і навіть готувала з нею музичний номер.
"Ми з нею телефонуємо одна одній, говоримо, підтримуємо одна одну. Але на якийсь час зараз перервали, бо є небезпека... У нас вже був зроблений номер. Але її не пустили. Ми повинні були з нею співати "Червону руту" українською мовою. Колектив "Русской песни" і вона... Це так було круто, вона була так захоплена", - вигадує Бабкіна.
Вона все ще переконана, що Софія Ротару обірвала зв'язки з країною-агресором лише через те, що в Україні їй погрожують і вона знаходиться "в облоговому положенні", а не виїжджає з країни, тому що її не випускають.
Раніше співак-путініст Олег Газманов понуро збрехав про своє щастя після арешту квартир в Європі. Він заявив, що нібито насолоджується санкціями. Проте країна-окупант втрачені блага пропагандисту за відпрацювання повісточки компенсувати не поспішає.
Також стало відомо, що популярну російську акторку Яну Троянову хочуть посадити на 5 років за "приниження росіян" - пропагандисти називають її божевільною за антивоєнну позицію.
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