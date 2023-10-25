УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Підтримуємо одна одну": путіністка Бабкіна оббрехала Софію Ротару

Анна Підгорна
25 жовтня 2023, 22:06
Співачка-пропагандистка всіляко натякала, що в Україні Софію Михайлівну утримують практично силою.
Софія Ротару, Надія Бабкіна
Надія Бабкіна висловилася про розмови з Софією Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, t.me/nadezhda_babkina

Українська співачка Софія Ротару хоч і не дає інтерв'ю та не робить гучних заяв під час повномасштабної війни в Україні, але все ж демонструє свою підтримку українському народу. З цим не можуть змиритися пропагандисти країни-окупанта, які помилково вважали, що виступи Софії Михайлівни там демонструють її готовність зрадити Батьківщину у важкий час.

Втім, такої думки досі дотримується співачка-путіністка Надія Бабкіна. Шанувальниця війни і кривавого диктатора країни на болотах в своєму недавньому інтерв'ю розповіла, що регулярно спілкується з Ротару, і навіть готувала з нею музичний номер.

"Ми з нею телефонуємо одна одній, говоримо, підтримуємо одна одну. Але на якийсь час зараз перервали, бо є небезпека... У нас вже був зроблений номер. Але її не пустили. Ми повинні були з нею співати "Червону руту" українською мовою. Колектив "Русской песни" і вона... Це так було круто, вона була так захоплена", - вигадує Бабкіна.

відео дня

Вона все ще переконана, що Софія Ротару обірвала зв'язки з країною-агресором лише через те, що в Україні їй погрожують і вона знаходиться "в облоговому положенні", а не виїжджає з країни, тому що її не випускають.

Раніше співак-путініст Олег Газманов понуро збрехав про своє щастя після арешту квартир в Європі. Він заявив, що нібито насолоджується санкціями. Проте країна-окупант втрачені блага пропагандисту за відпрацювання повісточки компенсувати не поспішає.

Також стало відомо, що популярну російську акторку Яну Троянову хочуть посадити на 5 років за "приниження росіян" - пропагандисти називають її божевільною за антивоєнну позицію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Софія Ротару Надія Бабкіна новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

21:02 Україна
Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

Реклама
18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

Реклама
17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

Реклама
14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

13:04

США не дадуть РФ перемогти, це спровокує Китай до війни проти Тайваню – ДжонсонВідео

13:00

Арестович сумнівається у звільненні України: Данілов жорстко відреагував

12:51

"Шоколадне передозування": що буде, якщо з'їсти 10 шоколадок за раз

12:47

Місячний календар 28 жовтня 2023: повний Місяць призведе до спокус у всіх сферах життя

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти