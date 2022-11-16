Опухлий путініст Басков пояснив, що поклало його в лікарню

Микола Басков хворий - чому погладшав путініст / скріншот YouTube

Агресивний путініст Микола Басков і раніше страждав від зайвої ваги, проте останні кілька років він зумів скинути зайві кілограми і виглядав прийнятно. Принаймні в соціальних мережах.

Нещодавно він сильно здивував глядачів своєю появою на одній з російських передач. Полум'яну пропагандистську промову з вуст співуна ніхто особливо не слухав - всі було шоковані тим, наскільки хворобливо опухлим він став виглядати.

Почали ходити чутки, що у співака ротом почали відмовляти внутрішні органи, проте сам артист вирішив прояснити ситуацію в ЗМІ.

Так Басков підтвердив свою госпіталізацію в одну з московських клінік. Причиною для такого радикального кроку він назвав хвору ногу. Однак артист поспішив запевнити що скоро повернеться до свого забігу по пропагандистських каналах з полум'яними отруєними промовами.

"Вийду вже через кілька днів", - заявив Басков.

Нагадаємо, Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, вляпався у гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

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