Дуже сумую за нею: Макс Чмерковський поділився сімейною драмою

Макс Чмерковський не зміг стримати сліз, настільки важко йому було прощатися.

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Макс Чмерковський поділився своїм болем / Колаж Главред, фото Instagram / maksimc

Український танцюрист і член журі "Танців з зірками" Макс Чмерковський поділився сумним відео зі своєю бабусею.

На своїй сторінці в Instagram, Чмерковський опублікував відео з нею, а також зробив зізнання: в цей день бабуся не впізнала Макса.

"Я заїхав по дорозі в аеропорт Кеннеді. Батько сказав мені, що так і буде, але я дуже хотів провести цей момент з бабусею. Я зробив все, як завжди. Я показав їй усі фотографії на своєму телефоні. Вона не пам'ятала достатньо, щоб спілкуватися на особистому рівні, але натякнула, що моя дружина красива, а діти красиві, тому що я зробив правильний вибір. Це був найяскравіший момент мого дня. Але вона так по-справжньому мене і не згадала", - пише Чмерковський.

відео дня

Він також додає, що ця ситуація змусила його плакати. "А тепер я плачу в літаку і мені дуже сумно через це. Вона здорова і виглядає чудово, і це хороша новина, але зараз я дуже сумую за бабусею", - написав він.

Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський-український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він вибрав собі в пару Олександру Шульгіну, з яким, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений з американською танцівницею Петою Мургатройд. Пара виховує двох синів-Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

Нагадаємо, раніше дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд, довела до сліз свого чоловіка новиною про третю вагітність, лише через 4 місяці після народження свого другого сина Ріо.

Раніше також стало відомо, що брат Максима Чмерковського - Валентин, переніс серйозну і таємну операцію. Ще минулого року отримав серйозну травму шиї.

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