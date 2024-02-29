УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дуже сумую за нею: Макс Чмерковський поділився сімейною драмою

Олена Кюпелі
29 лютого 2024, 12:26
Макс Чмерковський не зміг стримати сліз, настільки важко йому було прощатися.
Макс Чмерковський поділився своїм болем
Макс Чмерковський поділився своїм болем / Колаж Главред, фото Instagram / maksimc

Український танцюрист і член журі "Танців з зірками" Макс Чмерковський поділився сумним відео зі своєю бабусею.

На своїй сторінці в Instagram, Чмерковський опублікував відео з нею, а також зробив зізнання: в цей день бабуся не впізнала Макса.

"Я заїхав по дорозі в аеропорт Кеннеді. Батько сказав мені, що так і буде, але я дуже хотів провести цей момент з бабусею. Я зробив все, як завжди. Я показав їй усі фотографії на своєму телефоні. Вона не пам'ятала достатньо, щоб спілкуватися на особистому рівні, але натякнула, що моя дружина красива, а діти красиві, тому що я зробив правильний вибір. Це був найяскравіший момент мого дня. Але вона так по-справжньому мене і не згадала", - пише Чмерковський.

відео дня

Він також додає, що ця ситуація змусила його плакати. "А тепер я плачу в літаку і мені дуже сумно через це. Вона здорова і виглядає чудово, і це хороша новина, але зараз я дуже сумую за бабусею", - написав він.

Хто такий Макс Чмерковський

Макс Чмерковський-український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він вибрав собі в пару Олександру Шульгіну, з яким, втім, скоро розлучився.

Чмерковський одружений з американською танцівницею Петою Мургатройд. Пара виховує двох синів-Шай-Олександра і Ріо.

Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

Нагадаємо, раніше дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд, довела до сліз свого чоловіка новиною про третю вагітність, лише через 4 місяці після народження свого другого сина Ріо.

Раніше також стало відомо, що брат Максима Чмерковського - Валентин, переніс серйозну і таємну операцію. Ще минулого року отримав серйозну травму шиї.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Максим Чмерковський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках - Сирський

ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках - Сирський

14:19 Україна
"Збиваються доволі далеко": у ЗСУ розкрили деталі успішного збиття літаків РФ

"Збиваються доволі далеко": у ЗСУ розкрили деталі успішного збиття літаків РФ

13:56 Україна
Росіяни просунулись на 6 кілометрів після захоплення Авдіївки - розвідка Британії

Росіяни просунулись на 6 кілометрів після захоплення Авдіївки - розвідка Британії

13:48 Україна
Всі головні новини

Популярне

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя 14679

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

Звернення Придністров'я про захист від Молдови: з'явилася перша реакція Росії 10340

Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

Карма наздогнала: Зірковий десант Кремля потрапив під обстріл 10169

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли 6234

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

Останні новини

14:24

Денис Казанський. Китай добиває Росію - "патріоти" в паніці Відеоблоги

14:19

ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках - Сирський

14:01

"Вже йдуть бої в межах села": РФ захоплює два населених пункти на Донбасі

13:56

"Збиваються доволі далеко": у ЗСУ розкрили деталі успішного збиття літаків РФ

13:55

Костянтин Меладзе порушив мовчання та ніжно звернувся до доньки

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
13:53

Міноборони через суд стягує кошти з оборонних підприємств Пашинського за невиконані контракти – розслідування

13:49

Чому не можна тримати ноутбук на колінах: мало хто знає про це

13:48

Росіяни просунулись на 6 кілометрів після захоплення Авдіївки - розвідка Британії

13:38

Морози -8 і мокрий сніг: синоптик розповів, якою буде погода у березні

Реклама
13:18

Слава Дьомін поскаржився на невдачу у відносинах

13:16

Обмеження на перекази між картками: які ліміти у ПриватЬанку і "Моно"

12:59

"Перекидають основні сили": в ЗСУ назвали 2 цілі РФ на Куп'янському напрямку

12:59

Потужний удар по скупченню росіян в Оленівці: у ГУР розкрили деталі спецоперації

12:42

Мілла Йовович показала пікантне селфі з подружнього ліжка

12:41

Якщо пошлете війська в Україну: Путін пригрозив ударом "ядеркою і ракетами" по Заходу

12:33

Церковне свято 1 березня: що не можна робити на Явдоху

12:31

Знайти кота у траві за 9 секунд зможуть лише одиниці: оптична ілюзія високої складності

12:26

Дуже сумую за нею: Макс Чмерковський поділився сімейною драмою

12:25

Китайський гороскоп на 1 березня: Бику - романтика, Козі - компроміс з партнером

12:05

Не витримав: зірка "Сватів" покинув Росію

Реклама
12:01

Росія назавжди втратить Чорноморський флот: експерт розкрив сценарійВідео

12:00

ЗСУ відрізають шлях через Крим: Бадрак пояснив, що означає втрата ВДК Цезар КуніковВідео

11:57

"Стратегічні сили в повній готовності": Путін лякає світ ядерною війною

11:41

За один ранок ЗСУ збили три винищувачі: ще два Су-34 вирушили у "вічний політ"

11:34

Чи може спалахнути пергамент в духовці: 3 правила, які повинен знати кожен

11:33

"Не ми почали цю війну": Путін зробив цинічну заяву про Україну

11:32

Росія готує наступ ще на одному напрямку: експерт оцінив загрозу

11:32

З першим днем весни - красиві картинки і привітання

11:24

Склав у валізу і хотів спалити: чоловік холоднокровно вбив зірку балету

11:11

У 53-річної Наомі Кемпбелл роман з 37-річним мільйонером з ОАЕ - ЗМІВідео

11:06

В Україні в 14 регіонах виплачують грошову допомогу: хто має на неї право

10:44

"Серйозна проблема": росіяни знали про плани контрнаступу ЗСУ - Буданов

10:35

Гороскоп Таро на березень 2024: Козерогам - погана новина, Водоліям - перешкоди, Рибам - успіхВідео

10:06

План прощання з Чарльзом: палац почав підготовку

10:00

Сумська зворушила Мережу зверненням до покійної матері в річницю її смерті

09:59

ЗСУ потужно вдарили по скупченню росіян в Оленівці: багато знищених окупантів

09:25

Глобальна війна: світ готується до найгіршогоПогляд

09:23

ЗСУ вибили окупантів із околиць Орлівки: Сирський розповів про жорстокі бої на фронті

08:49

Дощі, сніг і навіть морози: якою буде погода в Україні у березні - прогноз по регіонах

08:46

Гороскоп на завтра 1 березня 2024: Тельці - вам все по плечу, Козерогам - проблеми з грошима

Реклама
08:45

Чи був конфлікт між Зеленським і Залужним: Буданов розповів деталі

08:16

Лише за лютий - 11 бортів: ЗСУ знищили ще один літак окупантів

08:08

Прорив РФ вглиб України: генерал Ходжес назвав нові загрози на війні

07:33

Шпигунство, диверсії та війна у космосі: у Німеччині описали сценарій атаки на НАТО

06:51

Прикривали відхід основних сил: загинули воїни 73-го морського центру спецоперацій

06:10

Про загрозу вторгнення БілорусіПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 11 секунд знайти шприц

05:30

Військовий пояснив, чому ЗСУ потрібні дрони на 1000 км не в першу чергуВідео

04:48

Навіщо потрібна сіль для посудомийної машини: нюанси використання

04:32

Є три каталізатора для розвалу РФ: Гудименко назвав найбільш робочий

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти