Не може забути Кіркорова: Стоцька розлучилася зі своїм чоловіком

Популярна співачка Стоцька прийняла таке рішення давно і тільки зараз спливли деталі її розлучення.

Філіп Кіркоров, Анастасія Стоцька / скріншот YouTube

Колишня коханка одіозного співака, павича російської естради Філіпа Кіркорова Анастасія Стоцька розлучилася зі своїм офіційним чоловіком.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, ще два роки тому співачка привселюдно повідомила про те, що її другий шлюб з ресторатором Сергієм Абгаряном, дійшов кінця. Стоцька додала, що розставання після 10 років стосунків далося парі не просто.

"Розлучення - болюча тема для всіх, в тому числі для дітей. Це моя особиста історія. Я змогла про це говорити, коли все відболіло і відлягло. Кожен вирішує сам, про що і коли розповідати публічно: можливо, для когось це єдиний спосіб, наприклад, вплинути на другу половину, яка намагається відняти дітей. На щастя, між нами такого не було. Я почекала достатньо часу, щоб розповісти про розлучення", — ділилася Стоцька в одному з інтерв'ю.

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Тим часом, останнім часом по ЗМІ ходили чутки про те, що у Кіркорова і Стоцької був запаморочливий роман, який так нічим і не закінчився через впливову Пугачову або слабкість самого Кіркорова.

Однак на одному з недавніх шоу "Маска", Кіркоров голосно заявив, як сильно любить Стоцьку. Можливо і сама Анастасія не може забути "святкового Кіркорова" і тому не змогла побудувати довгі стосунки зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, раніше на концерті запроданки Наташі Корольової, Кіркоров не зміг всидіти на місці і вирвався на сцену "штовхати промови". Так, за словами кучерявого Кіркорова, у нього з Корольовою міг відбутися "провокаційний дует" ще в той час.

Крім того, раніше якийсь російський блогер Олена Міро повідомила, що ніякої нової коханої у Кіркорова немає, а зміни в його зовнішності - це підготовка до возз'єднання з колишньою дружиною Аллою Пугачовою.

"Сміливо припущу, що Алла, можливо, ось-ось звільниться. Стара любов не іржавіє. Пам'ятаєте, як у Бена і Дженніфер все склалося? Ось і Алка з Філіпом, можливо, возз'єднається. А для цього, звичайно, потрібен новий образ", — написала вона на сторінках свого Instagram.

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