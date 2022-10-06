Не любить нікого крім Камілли: за що Чарльз III ненавидить Кейт Міддлтон

За що Чарльз III не любить Кейт Міддлтон / instagram.com/theroyalfamily

Після смерті королеви Єлизавети II і сходження на престол Чарльза III, британська королівська сім'я переживає новий виток підвищеного суспільного інтересу.

Зокрема з великою цікавістю спостерігають за взаєминами новоспеченого монарха зі своєю вінценосною сім'єю. Чарльз III завжди був більш експресивним, ніж його манірна і стримана мати-королева і, схоже, навіть в свої елегантні 73 роки зберіг цю нестриманість.

ЗМІ наводять цитати з книги королівського біографа Кеті Ніколл "Нові члени королівської сім'ї", які вельми непрозоро натякають на те, що емоційні спалахи Карла поширюються навіть на найбільш наближених до нього - принца та принцесу Уельських, Вільяма і Кетрін.

Зокрема Міддлтон шалено дратує Чарльза III з цілих двох причин: через яскраву зовнішність і суспільну любов до її персони, королю здається, що вона відволікає увагу народу на себе, і тому його добрі справи залишаються непоміченими.

Також Карл звинувачує принцесу Уельську в тому, що вона нібито забороняє йому бачитися зі своїми онуками (принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї) стільки, скільки йому того хочеться. Навряд чи у монарха тепер буде можливість проводити з дітьми дні безперервно, винна в цьому не Міддлтон, а королівський престол, якого він так жадав багато десятиліть.

Раніше "таємний син" короля Чарльза III і королеви Камілли, австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, вимагав віддати йому титул принца Уельського, наслідного принца Британії, який зараз носить Вільям.

Також зірковий екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз, скільки триватиме правління короля Чарльза III, найстарішого монарха Європи, на британському престолі.

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