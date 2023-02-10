Не до танців: Кіркорову терміново викликали лікарів

Батько відомого російського співака Філіпа Кіркорова, який відкрито підтримав війну в Україні і диктатора Путіна, Бедрос Кіркоров знову опинився під наглядом лікарів.
Про стан 90-річного музиканта прийшли тривожні новини.
На початку грудня минулого року батько Філіпа Кіркорова вже потрапляв до лікарні через проблеми з легенями, а в кінці січня цього року до проблем з диханням додалося серце і хронічні болячки зірки.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, кілька днів у артиста було утруднене дихання.
"У нього різко впав тиск, довелося викликати швидку", - повідомляють ЗМІ з посиланням на доглядальницю артиста.
Терапевт діагностував Бедросу Кіркорову бронхіт, а більш детальне обстеження показало, що в правій легені зірки майже літр рідини.
Як раніше повідомляв Главред, 90-річний Бедрос розповів, що його дитятко Філіп сильно сумує через те, що став забороненим в Україні, яку Бедрос чомусь вперто називає республікою.
"Йому шкода, що він втратив таку республіку, де кожен раз гастролював із задоволенням. Його там зустрічали, він народний артист України. Він з повагою ставиться до попереднього уряду, який дав йому ці можливості і звання", - розповів Кіркоров-старший.
До слова, звання народного артиста Філіпу Кіркорову було вручено за часів президентства Віктора Ющенка в 2008 році.
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