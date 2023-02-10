УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Не до танців: Кіркорову терміново викликали лікарів

10 лютого 2023, 22:36
Кіркорову діагностували бронхіт, а більш детальне обстеження показало, що в правій легені зірки майже літр рідини.
Філіп Кіркоров, Бедрос Кіркоров
Філіп Кіркоров, Бедрос Кіркоров / instagram.com/fkirkorov

Батько відомого російського співака Філіпа Кіркорова, який відкрито підтримав війну в Україні і диктатора Путіна, Бедрос Кіркоров знову опинився під наглядом лікарів.

Про стан 90-річного музиканта прийшли тривожні новини.

На початку грудня минулого року батько Філіпа Кіркорова вже потрапляв до лікарні через проблеми з легенями, а в кінці січня цього року до проблем з диханням додалося серце і хронічні болячки зірки.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, кілька днів у артиста було утруднене дихання.

"У нього різко впав тиск, довелося викликати швидку", - повідомляють ЗМІ з посиланням на доглядальницю артиста.

Терапевт діагностував Бедросу Кіркорову бронхіт, а більш детальне обстеження показало, що в правій легені зірки майже літр рідини.

Як раніше повідомляв Главред, 90-річний Бедрос розповів, що його дитятко Філіп сильно сумує через те, що став забороненим в Україні, яку Бедрос чомусь вперто називає республікою.

"Йому шкода, що він втратив таку республіку, де кожен раз гастролював із задоволенням. Його там зустрічали, він народний артист України. Він з повагою ставиться до попереднього уряду, який дав йому ці можливості і звання", - розповів Кіркоров-старший.

До слова, звання народного артиста Філіпу Кіркорову було вручено за часів президентства Віктора Ющенка в 2008 році.

Читайте також:

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:04

Українцям виплатять по 1000 доларів допомоги від підприємців зі США: як отримати кошти

10 лютого, п'ятниця
23:25

"Росія це запам'ятає": Кулеба заінтригував новинами про "великі події" у річницю вторгнення РФВідео

23:18

Навіщо 12 лютого потрібно виставити взуття за двері: прикмети і що не можна робитиВідео

22:38

"Жалюгідна несміливість": експосол США розповів, чому Захід так повільно дає зброю УкраїніВідео

22:36

Не до танців: Кіркорову терміново викликали лікарівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:04

Може зустрітися із Зеленським: Байден прилетить до Польщі перед річницею війни в УкраїніВідео

21:33

Вперше за 45 років: королю Чарльзу III поставили умовуВідео

21:32

"Лукашенко залежить від Путіна": Ейдман оцінив реальні шанси Білорусі вплутатися у війну проти УкраїниВідео

21:27

Тодоренко поскаржилася на проблеми в родиніВідео

Реклама
21:21

Знищений об'єкт окупантів: в Мелітополі "прильоти" в районі аеродромуВідео

20:53

Олексій Арестович. Чому Україні слід навчитись у цій війніВідеоблоги

20:53

Навіщо класти лавровий лист у гаманець: гроші будуть текти до вас рікою

20:52

Співачка Земфіра стала іноагентом в РосіїВідео

20:49

"РФ – це хронічна хвороба": Росія буде військово спроможною навіть після своєї поразки – ПентагонВідео

20:38

Почалася атака дронів: українців попередили про загрозу нових ударівВідео

19:55

"У мене є ідеальний план": Пригожин "посунув" терміни війни і збирається дійти до Ла-МаншуВідео

19:50

Швейцарія потрапила у скандал і заборонила трьом країнам передавати зброю УкраїніВідео

19:40

Гороскоп таро на тиждень 13-16 лютого: Овнам - нові справи, Терезам - сили, Козерогам - ентузіазм

19:38

Проліт ракети Калібр над Румунією: в НАТО з побоюванням відреагували на інцидент - New York TimesВідео

19:24

"Втрати збільшуються, є контужені і поранені": боєць ЗСУ розповів про пекельну ситуацію в БахмутіВідео

Реклама
19:20

Зал нарочито їв Путіна очима, дружно кивав і хіхікавПогляд

19:10

"Я не вірю. Спи спокійно, мій братику": Ірина Федишин втратила дорогу людину на війні

19:02

"Позорисько, просто страшно": Лоліта приголомшила росіян п'яною на сценіВідео

19:00

Сучасний манікюр на День святого Валентина: 5 неповторних варіантів, щоб висловити почуттяФото

18:43

"Путін вже давно невиліковно хворий": в ГУР повідомили про важкий стан здоров'я російського диктатораВідео

18:34

"Він був неготовий": експерт пояснив, чому Путін кілька місяців ховався в бункеріВідео

18:31

"Можуть почати зіткнення армії РФ з білорусами": скільки Путін буде терпіти ЛукашенкаВідео

18:30

Символ розпаду СРСР: у річницю нападу Путіна на Україну в Кремлі покажуть Лебедине озеро

17:51

Чотири дні під завалами: у Туреччині врятували українку з 4-річним синомВідео

17:40

"Льотчики готові виїжджати": у ЗСУ розповіли, коли пілоти почнуть освоювати бойову авіацію НАТОВідео

17:25

На вагітній блогерці Стужук передумав одружуватися бойфрендВідео

17:04

Путін планує масштабне святкування річниці війни в Україні – росЗМІВідео

16:53

Весна увірветься: синоптики назвали дату різкого потепління в УкраїніВідео

16:35

"Буде загострення, "орди" стає більше": РФ націлилася на один напрям в Україні – українська розвідкаВідео

16:25

Дивна хитрість виноробів: навіщо роблять заглиблення на дні пляшки

16:19

Армія Білорусі не захоче йти на забій в Україну: Ейдман розповів, як облажалися Путін і ЛукашенкоВідео

16:18

Тимошенко може позбавити мандата ірпінського депутата від Батьківщини Олександра Пікулика

16:09

Експерт спрогнозував, яке майбутнє чекає Білорусь після ЛукашенкаВідео

16:08

Доведеться пройти крізь тяжкі випробування: імена чоловіків, яким судилося розбагатіти після 40 роківВідео

15:46

Лукашенка не судитимуть в Гаазі, з ним розберуться білоруси – експерт про долю білоруського диктатораВідео

Реклама
15:43

Весь інтер'єр буде зіпсований: які 5 речей не варто купувати в будинокВідео

14:49

Зеленський прокоментував ракетну атаку: проліт над Румунією бувВідео

14:42

Війська РФ під керівництвом Герасимова зазнали розгрому від ЗСУ під Авдіївкою та Вугледаром - ЗМІВідео

14:33

ЗСУ під час удару росіян по Україні знищили 61 ракету та 5 безпілотників - ЗалужнийВідео

14:17

Зникла з соцмереж і набрала вагу: Каменських вийшла на зв'язок з шанувальникамиВідео

14:13

"Консьєржку теж звуть Леся": Нікітюк показала сюрприз від загадкового залицяльника

14:10

"Це реалістично": НАТО може вступити у війну проти Росії - експерт

13:52

Міс Росія боягузливо втекла від відповіді про війну з УкраїноюВідео

13:26

"Лукашенко - вбивця": Ейдман розповів про майбутнє диктатора після поразки РФ у війніВідео

12:58

СБУ оголосила про підозру пропутінській пропагандистці Монтян

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти