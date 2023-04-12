"Ми потрібні один одному": український музикант, який замовчує війну, дасть концерти в Росії

Уродженець Кривого Рогу та музикант Ярослав Малий дасть концерти в країні-агресорі Росії, а конкретно - в Москві і Санкт-Петербурзі.

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Ярослав Малий / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Музикант і співак Ярослав Малий (уродженець Кривого Рогу) , який є фронтменом гуртів Machete / Tokio і зробив собі кар'єру в країні-агресорі РФ, зібрався туди з сольними концертами. Про нові виступи він оголосив у Instagram.

Причому своє рішення Малий пояснив якимись туманними і псевдофілософськими фразами.

"Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди і не можемо його змінити. Що ненависть, страх, злість – це нормально. Це не так, все в наших силах. Ми будівельники Всесвіту і творці. Ми крок за кроком, пісня за піснею, цеглинка за цеглинкою будуємо храм єдності, любові, чистоти, добра. Нам пора прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина чому ми це робимо", – написав музикант.

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Малий збирається 2 червня 2023 року виступити в Санкт-Петербурзі, а 2 липня і 30 вересня – в Москві. Також він відвідає Астану і Алмати (Казахстан).

Більш того, малий стверджує, що за допомогою пісень нібито "побудує храм єдності і чистоти". А негативні коментарі з його сторінки регулярно видаляються-приблизно щогодини.

Ну і, як водиться, за весь час, який минув з моменту повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, Малий його так і не засудив.

Все ж, деякі негативні коментарі під постом про концерти Малого в країні-агресора Росії вдалося зберегти.

"Ганьба", "Бог з вами", "Співати в країні-терористі, яка знищує твою Батьківщину, дивне рішення. Навіщо обертати в філософську обгортку?", "Чому ви не засудили війну? Як не соромно виступати в Росії? Це ваш вибір, але дороги в Україну вже не буде", – написали гнівні користувачі.



Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, що вона захотіла говорити лише з пропагандистськими ЗМІ, а про війну, яку Путін розв'язав проти України, вона не сказала ані слова.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком - путіністом Ігорем Ліхутою.

Пізніше українці моторошно обурилися Таїсією Повалий - за те, що та в новорічну ніч розважала жителів країни-агресора легендарним хітом Володимира Івасюка і Софії Ротару "Червона рута".

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