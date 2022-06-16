Молодший брат Каті Осадчої закликав не забувати про війну: "Зараз ми вчимося жити в нових умовах"

Молодший брат Каті Осадчої закликав не забувати про війну / Колаж

Молодший брат ведучої, моделі та волонтерки Каті Осадчої, тренер з вейксерфінгу Володимир Осадчий зараз перебуває в Україні і так само, як і сестра, займається волонтерством у міру своїх можливостей.

Володимир - не публічна особистість, і багато часу до війни в Україні проводив за кордоном: подорожуючи, беручи участь у змаганнях і навчаючи дітей і дорослих вейксерфінгу.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram він опублікував новину, що йому і його однодумцям вдалося відкрити сезон у спорткомплексі у Львові. При цьому Осадчий не упустив нагоди нагадати і співвітчизникам, і своїм закордонним підписникам - в Україні все ще йде жахлива, кровопролитна війна, і забувати про це не можна, навіть якщо знаходишся у відносно безпечному місці.

"Багато хто за кордоном думає, що наша війна закінчилася або що ситуація стає кращою. По суті, зараз ми вчимося жити в нових умовах, не сумувати і всіляко підтримувати один одного. Навіть ризикуючи і займаючись такою звичною для нас справою, як вейксерфінг, тим самим хоч трохи підтримуючи наш вид спорту.

Активні бойові дії ведуться не по всій Україні, але загроза ракетних обстрілів зберігається в кожному районі. Зараз йдуть важкі бої на сході країни. Обстановка на фронті напружена, кожен день гинуть мирні жителі і солдати... Але це наша земля і це наш дім, ми будемо за нього боротися", - підкреслює Володимир.

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Раніше стало відомо, що Світлана Лобода повернулася в Україну, і вперше за час війни відвідала рідний Ірпінь, на потреби якого пообіцяла перераховувати половину від своїх концертних гонорарів.

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