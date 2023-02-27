"Мене забрали з сім'ї": Кіркоров зробив сенсаційне зізнання про шлюб з Пугачовою

Філіп Кіркоров зважився на відверту заяву про своє особисте життя.

Анастасія Стоцька, Філіп Кіркоров, Алла Пугачова / скріншот YouTube

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров зробив нові сенсаційне зізнання про своє особисте життя.

На росТВ він розкрив ім'я своєї коханки, яка нібито забрала його з сім'ї.

Кіркоров зізнався, що досі має до Анастасії Стоцької найніжніші почуття. Все сталося під час шоу "Маска", коли співачка виступила на сцені в костюмі.

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"Я просто знаю, хто там. Нарешті-то з'явилася? Очам не вірю. Невже ти прийшла? Це Анастасія Стоцька. Я відчуваю, як ніколи. <...> Ви завжди були неймовірно талановиті, сексуальні, звабливі, і ви мене забрали з сім'ї", - заявив Кіркоров.

Нагадаємо, одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно потрапив до списку санкцій України, в черговий раз змінив собі зовнішність. У мережі з'явилося фото, на якому Філіп Кіркоров показав нове обличчя після візиту до пластичного хірурга.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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