Зіркове подружжя, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, вирушили на романтичну прогулянку по місту Санта-Моніка (штат Каліфорнія).

Лопес і Аффлек розчулили фанатів романтичною прогулянкою по Каліфорнії / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Голлівудська зірка, співачка і актриса Дженніфер Лопес, провела душевну і гранично романтичну прогулянку разом зі своїм чоловіком – не менш зірковим актором/режисером Беном Аффлеком. Папараці засікли подружжя у місті Санта-Моніка (штат Каліфорнія), коли вони мійцно обійнялися та вийшли з одного з кафе Starbucks.

Пара явно насолоджувалася прогулянкою і розпивала освіжаючий напій фраппе (охолоджена кава). До слова, для прогулянки по місту Лопес, за звичаєм, вибрала досить дорогий лук − в'язаний светр Valentino, чорні штани кльош і міцні бежеві черевики. А Аффлек зі своїм повсякчасним пофігізмом знову використав стандартний наряд американського нерда − сорочку в клітинку і потерті джинси.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

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