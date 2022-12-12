Лопес і Аффлек розчулили фанатів романтичною прогулянкою по Каліфорнії

Голлівудська зірка, співачка і актриса Дженніфер Лопес, провела душевну і гранично романтичну прогулянку разом зі своїм чоловіком – не менш зірковим актором/режисером Беном Аффлеком. Папараці засікли подружжя у місті Санта-Моніка (штат Каліфорнія), коли вони мійцно обійнялися та вийшли з одного з кафе Starbucks.
Пара явно насолоджувалася прогулянкою і розпивала освіжаючий напій фраппе (охолоджена кава). До слова, для прогулянки по місту Лопес, за звичаєм, вибрала досить дорогий лук − в'язаний светр Valentino, чорні штани кльош і міцні бежеві черевики. А Аффлек зі своїм повсякчасним пофігізмом знову використав стандартний наряд американського нерда − сорочку в клітинку і потерті джинси.
Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.
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