"Крик душі": дружину "мертвого" актора Яніна обдурили про його смерть

Дарина Яніна шокувала подробицями жорстокого розіграшу, жертвами якого стала сім'я тяжкохворого актора.

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Дарина Яніна спростувала новину про смерть Олексія Яніна / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/yaninadaria

Вчора ЗМІ опублікували новину про те, що 40-річний російський актор Олексій Янін ("Студенти", "Дочки-матері" та ін.) помер у лікарні імені Скліфосовського не приходячи до тями.

8 років тому артист переніс інсульт, через що став частково паралізованим і не міг нормально функціонувати. Півтора роки тому впав у кому і був доставлений в клініку, де нібито і помер після сильного епілептичного нападу.

Однак пізніше в соціальних мережах з'явилося спростування новини про смерть Олексія від його дружини Дарини. Жінка повідомила, що сім'ю Яніна хтось жорстоко обдурив: їм подзвонили люди, які представилися лікарями зі Скліфосовського, та сказали, що Олексій помер.

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Поки його рідні намагалися пробитися в лікарню, чутки про смерть актора розійшлися в пресі. Дарина зазначає - Олексій живий, хоч і перебуває у важкому стані.

"Льоша дійсно знаходиться у вкрай важкому стані в реанімації, в комі, але він живий", - пише Яніна. Також відомо, що сім'я актора звернулася в поліцію, щоб знайти тих, хто так нелюдяно розіграв їх.

Дарина Яніна спростувала новину про смерть Олексія Яніна / instagram.com/yaninadaria

Раніше стало відомо, що у родині у Ріанни трапилася трагедія - барбадоська співачка втратила близьку родичку. Під час похоронної церемонії прозвучала відома пісня артистки.

Також помер зірка серіалу "Гра престолів" 36-річний Даррен Кент. Актор, всупереч численним вродженим захворюванням, які в підсумку і забрали у нього життя, побудував вкрай успішну кар'єру.

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