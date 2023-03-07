Кравець розповіла, як в будинок її дочки прилетіла російська ракета

Артистка відверто поділилася своїми переживаннями щодо ситуації в Україні.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

Старша дочка української зірки, актриси Олени Кравець Маша, яка живе окремо від батьків, могла постраждати від прильоту російської ракети по Києву.

Про це Олена Кравець розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

На щастя, сама дівчина не постраждала, як і практично не постраждало її житло. "Прилетіла ракета в цей будинок. Він не був зруйнований, але... це було на Лук'янівці навесні. Ми розуміли, що вона там не залишиться", – поділилася вона.

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За словами Кравець, їй важко було перебувати в Україні під час війни, але ще важче було бути в Польщі. Вона сама додає, що її психіка не витримувала. За словами Кравець, раніше повернулася її дочка, яка по телефону розповідала, як же класно вдома, в Києві.

"Один раз ми заходили в школу, я тільки беруся за ручку дверей – і такий потужний вибух. Ну такий він був потужний. Я розумію, що у мене просто трусяться ці двері в руках, скло завібрувало. Катя тоді вперше дуже злякалася. Почала плакати. А Ваня, не знаю, звідки у нього це, він просто: "та ну, Катя, це хвиля, десь вибух". Навіть Я не можу зорієнтуватися, а в ньому щось чоловіче таке є", - додала Кравець.

Нагадаємо, раніше українська співачка Джамала розповіла своїм фоловерам у соцмережах про те, як їй стало погано перед концертом у Польщі. Виявилося, що співачці навіть довелося викликати "швидку", адже вона могла тільки лежати.

Джамала вважає, що причиною різкого погіршення її самопочуття стала їжа в аеропорту. "За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано. З'їла сніданок вранці в аеропорту", - розповіла Джамала.

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