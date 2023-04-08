Карма для чоловіка Шакіри: коханка Піке зрадила йому з футбольним тренером

Тепер самому Піке його молоденька коханка наставила роги. Що ж, тепер футболіст на своїй шкурі відчує, як це бути обдуреним.

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Шакіра і Жерар Піке / Instagram

Схоже коханка колишнього чоловіка співачки Шакіри Клара Чіа, тепер буде їсти джем в будинку іспанського колеги Жерара Піке.

Зірка футболу знову потрапив в заголовки ЗМІ після того, як стало відомо про інтрижку його коханки Клари Чіа і іспанського футбольного тренера Пепа Гвардіоли.

Подробиці цього слуху вперше повідомив Sport, показавши, що Клара могла бути залучена в таємні відносини з Гвардіолою. Також було сказано, що колишній гравець знає Клару, тому що його діти ходили в ту ж школу, що і вона, пише Hola.com.

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Ні Піке, ні Клара поки не прокоментували пікантну ситуацію. Але це ще не все: ходять чутки, що передбачувана зрада сталася після того, як Клара дізналася, що у Піке намітився явний роман з його молодим адвокатом.

Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.

Шакіра нібито зрозуміла, що її екс-коханий Жерар Піке зраджує їй, коли побачила, як з її будинку зникає варення. Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі і запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Відзначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.

Крім того, раніше зрадник Піке вперше прокоментував публічні напади Шакіри. Спершу від коментарів він відмовився, проте пізніше, трохи поміркувавши, заявив, що найбільше його цікавить, як ситуація, що склалася відіб'ється на їх з Шакірою синах.

"Ми повинні захищати наших дітей. Кожен вирішує сам за себе. Я не хочу більше говорити. Я просто хочу, щоб з моїми дітьми все було добре. У мене завжди були близькі стосунки з синами. Ніщо мене не робить мене щасливішим, ніж те, що вони щасливі", - спритно вислизнув від теми Піке.

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