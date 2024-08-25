УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відомий український гурт мобілізували після концерту в повному складі

Анна Підгорна
25 серпня 2024, 19:33
856
Уже через кілька днів після отримання повісток гурт Будьмо з'явилася у військовій формі.
группа Будьмо
Гурт Будьмо отримав повістки після концерту в Калуші / колаж: Главред, фото: Facebook гурту Будьмо

У місті Калуш Івано-Франківської області 21 серпня відбувся концерт українського гурту Будьмо. Після виступу весь музичний колектив отримав повістки на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє видання Галицький кореспондент.

Після отримання повістки гурт у повному складі пройшов ВВК, і скасував найближчі концерти. Пізніше стало відомо, що за результатами комісії артисти були мобілізовані.

Наразі гурт Будьмо вже одягнув військову форму і пройшов розподіл: тепер вони - солдати 102-ої окремої бригади територіальної оборони. Як зазначив лідер колективу Ростислав Коваль у своєму блозі у Facebook, це було спільним і усвідомленим рішенням музикантів.

відео дня

"У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройний сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ!Ми обіцямо, що і надалі будемо тішити Вас новими піснями і віримо, що зможите нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа! Дякуємо за вашу підтримку! Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям Слава", - написав Коваль від імені мобілізованого гурту Будьмо.

группа Будьмо
Гурт Будьмо вступив до лав ЗСУ / facebook.com/rostuslav.koval

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше популярна українська блогерка-мільйонниця і ведуча Аліна Шаманська розповіла про інтимну пропозицію від росіянина в обмін на матеріальні блага.

Також легендарна українська акторка Ольга Сумська зізналася, що її молодша донька Анна Борисюк, яка пішла стопами батьків, робить їй професійні зауваження.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Білорусь стягнула війська до кордону з Україною - МЗС

Білорусь стягнула війська до кордону з Україною - МЗС

22:04 Україна
"Він уже не встигне": Зеленський назвав Путіна "злодієм" і розкрив його головну мету

"Він уже не встигне": Зеленський назвав Путіна "злодієм" і розкрив його головну мету

22:03 Україна
Є загиблі та поранені: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

Є загиблі та поранені: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

20:45 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 серпня: Овнам - шанс всього життя, Водоліям - важке рішення 28671

Гороскоп на завтра 26 серпня: Овнам - шанс всього життя, Водоліям - важке рішення

Загадка для справжніх геніїв: за 10 секунд треба вгадати, у якій склянці більше води 22343

Загадка для справжніх геніїв: за 10 секунд треба вгадати, у якій склянці більше води

Путіністка Корольова розщедрилася, щоб невістка-стриптизерка не ганьбила сім'ю 14535

Путіністка Корольова розщедрилася, щоб невістка-стриптизерка не ганьбила сім'ю

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти лицаря 10428

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти лицаря

Останні новини

22:04

Білорусь стягнула війська до кордону з Україною - МЗС

22:03

"Він уже не встигне": Зеленський назвав Путіна "злодієм" і розкрив його головну мету

21:59

"Несподіваний, але щирий дует": Вакарчук заспівав із Шевченком для українських воїнівВідео

21:23

Чому Дуров міг вирішити здатися?Погляд

21:03

"Розробка" і вербування: Буданов розповів про агентуру ГУР у Росії

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
20:45

Є загиблі та поранені: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

20:12

Нові деталі у справі про вбивство Фаріон: з'ясовано, у чиїй квартирі знайшли пістолет

19:51

Дуже сильна спека накрила Україну: у яких регіонах буде найспекотніше

19:33

Відомий український гурт мобілізували після концерту в повному складі

Реклама
19:32

"Усіх катували": боєць ЗСУ відповів на критику командира Азова щодо обміну полоненими

18:56

Загроза оточення: офіцер ЗСУ назвав основні причини відступу в районі Покровська

18:53

Побив військового та поліцейського: нардепу Дмитруку повідомили про підозру

18:31

У Львові чиновниця відмовилася вставати під час гімну України: як її покаралиВідео

18:22

Що змінить для України перемога Трампа на виборах у США: Зеленський зробив заяву

17:51

Неприємний сигнал: якою має бути різниця між верхнім і нижнім тиском - точна цифраВідео

17:42

Прикмети, які захистять від біди: що не можна робити 26 серпня

17:08

Зеленський запропонував Моді провести другий Саміт миру в Індії та назвав умову

16:50

Лідія Таран показала рідкісні фото 16-річної доньки від мовчуна Доманського

16:09

Зеленський принизив Путіна: біля його дачі найпотужніше ППО в РосіїВідео

15:46

Під загрозою місто-мільйонник: РФ планувала новий наступ на Україну - Зеленський

Реклама
15:39

Дуже спекотно та сухо: синоптик попередила про погоду 26 серпня в Україні

15:38

Прості та усміхнені: фанати "спіймали" Пугачову і Галкіна на випадковому фото

15:22

Можна дійти навіть до Донеччини: відомо, куди ЗСУ можуть піти після Курщини

15:03

Успіння Пресвятої Богородиці: привітання з одним із найважливіших свят календаря

14:58

РФ вдарила ракетою по готелю в Краматорську: серед поранених журналісти ReutersФото

14:49

Часу даремно не гають: що насправді роблять коти, коли господарі йдуть з домуВідео

14:35

Треба знайти 3 відмінності за 10 секунд: загадка, яка спантеличить усіх

14:22

"Зроблять в будь-якому випадку": Гетьман видав невтішний сценарій атаки РФ по Україні

14:16

Гороскоп Таро на тиждень із 26 серпня до 1 вересня: для кого кінець літа буде вирішальним

14:12

"Потрібна мобілізація з 18 років": офіцер зробив неочікувану пропозицію

14:01

"У Росії істерика": в РНБО пояснили наслідки арешту Дурова - що буде з Telegram

13:28

Ще одна вродлива українка: Налчаджиоглу засвітився на фото з новою дівчиною.

13:19

Закінчиться погано: астролог попередив, що категорично не варто робити у вересніВідео

12:50

Росіяни заблоковані вже декілька місяців: відомо, яка ситуація у Вовчанську

12:46

Позитивний місяць для реалізації планів: грошовий гороскоп на вересень від РоссаВідео

12:26

"6 ударів в одну точку": нові деталі вибухів в Маріуполі - що вдалось знищити

12:19

"Його авторитет закінчується": Кондратюк жорстко висловився про Андрія Данилка

12:11

Затримано Павла Дурова: у чому його звинувачують і чому він виїхав із Росії

12:09

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 серпня по 1 вересня: кому пощастить під кінець літа

11:46

"Є два варіанти": полковник СБУ пояснив, як розвиватиметься Курська операція

Реклама
11:25

Україна вже частково досягла трьох цілей в Курській області - WSJ

11:07

Любовний гороскоп на тиждень з 26 серпня по 1 вересня

10:53

Гороскоп на тиждень з 26 серпня по 1 вересня: Дівам - проблеми, Рибам - борги

10:51

Церковне свято 26 серпня: що заборонено робити у день мучеників Адріана і Наталії

10:36

Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця": яка її особливістьВідео

10:25

Вирішальне значення для України: чому США не дозволяють бити по глибокому тилу Росії

09:54

Церковне свято 25 серпня: що заборонено робити на перенесення мощей Варфоломія

09:31

Атака РФ по Україні: які області перебували під ударом – деталі роботи ППО

08:56

Росіяни прорвались під Торецьком і Покровськом: в ISW назвали критичні ділянки фронту

08:54

Удари ракетами по РФ: Україна має план притягнення Москви до переговорів – ЗМІ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти