Відомий український гурт мобілізували після концерту в повному складі

Уже через кілька днів після отримання повісток гурт Будьмо з'явилася у військовій формі.

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Гурт Будьмо отримав повістки після концерту в Калуші / колаж: Главред, фото: Facebook гурту Будьмо

У місті Калуш Івано-Франківської області 21 серпня відбувся концерт українського гурту Будьмо. Після виступу весь музичний колектив отримав повістки на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє видання Галицький кореспондент.

Після отримання повістки гурт у повному складі пройшов ВВК, і скасував найближчі концерти. Пізніше стало відомо, що за результатами комісії артисти були мобілізовані.

Наразі гурт Будьмо вже одягнув військову форму і пройшов розподіл: тепер вони - солдати 102-ої окремої бригади територіальної оборони. Як зазначив лідер колективу Ростислав Коваль у своєму блозі у Facebook, це було спільним і усвідомленим рішенням музикантів.

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"У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройний сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ!Ми обіцямо, що і надалі будемо тішити Вас новими піснями і віримо, що зможите нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа! Дякуємо за вашу підтримку! Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям Слава", - написав Коваль від імені мобілізованого гурту Будьмо.

Гурт Будьмо вступив до лав ЗСУ / facebook.com/rostuslav.koval

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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