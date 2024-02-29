Ірма Вітовська натякнула на завершення кінокар'єри

Легендарна "Леся" поділилася суперечливими почуттями, які долають її сьогодні.

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Ірма Вітовська зізналася, чому їй складно грати під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitovskavantsa

Популярна українська акторка Ірма Вітовська своїми кінороботам підкорила серця сотень тисяч глядачів. На жаль, артистку відвідують думки про те, що її кар'єрі в кіно може скоро прийти кінець.

Про це артистка розповіла у своєму блозі в Facebook. Вона написала емоційну промову про її відчуття себе, як акторки, в країні, охопленій війною.

"Не знаю, чи колись ще вийду на кіно майданчик… Війна поставила великий знак питання... Чи зможу, чи доживу, чи побачу… А оглядаючись назад, можу сказати, що була щаслива і через час, колись... гляну на новий світ з цих фільмів. Хай в цьому світі буде Україна. І хай вона буде щаслива та вільна", - поділилася почуттями Вітовська.

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Вона зізналася, що на такі думки її наштовхнуло постійне почуття провини - їй складно грати і намагатися жити своє краще життя, поки ті, хто бореться за свободу України, свої життя втрачають. Проте Вітовська пообіцяла не опускати руки, адже вірить у нашу перемогу.

"Вибачте , не опускаю рук. Просто відчуття провини часто, що ти живий, вижив, граєш ще, а хтось в цей момент кладе життя... Це почуття росте з кожною втратою... За це і тільки перед тими, хто на краю, я кажу "Вибачте"... Вірю в Перемогу. Навіть, якщо особисто її не побачу. Вона буде і буде нашою! А ще чіпляймося за життя, за нашу землю, за одне одного і допомагаймо всім і навіть більше, ніж всім, нашому війську, щоб Україна вижила і перемогла", - пише акторка.

Ірма Вітовська зізналася, чому їй складно грати під час війни / facebook.com/irmcya

Хто така Ірма Вітовська? Ірма Вітовська - українська акторка кіно, театру і озвучки. Заслужена артистка України (2016). Служить у Київському академічному Молодому театрі з 1998 року. Активістка, учасниця благодійних зборів на потреби українських захисників та соціально-громадської програми "Діти вулиці", член руху "StopБіль". Найбільш відома за ролями в серіалі "Леся+Рома" та у фільмі "Мої думки тихі".

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