"Це зрада": Меладзе вже хочуть вигнати з Росії за "Героям слава!"

У Росії роздули небувалий скандал через слова Валерія Меладзе.

Меладзе хочуть вигнати з Росії за " Героям слава!"/скріншот YouTube

Співак Валерій Меладзе, який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", повинен покинути Росію.

Принаймні так вважає скандальний російський депутат Віталій Мілонов.

Політик упевнений, що зворотної дороги немає: якщо людина поїхала з країни, то нехай не повертається.

відео дня

"Артисти, популярні люди намагаються в цьому конфлікті брати участь. У них є свої причини — вимагають західні куратори. Коли ці Валерії Меладзе намагаються свій хоботок запустити в кишені і продавати квиточки — це зрада. Я вважаю, що Меладзе ніколи в житті більше в нашій країні з'являтися не повинен", - заявив одіозний депутат країни-агресора.

Нагадаємо, співак Валерій Меладзе викликав бурхливі обговорення свого вчинку в Росії. Затятий шанувальник путінського режиму Олег Газманов також виступав на цьому заході, але ганебно втік від питання про Україну. За його словами, він би ні за які гроші не висловився добре про Україну.

Також повідомлялося, що Слідчий комітет і Генпрокуратура країни-агресора, РФ, закінчили перевірку відомого поп-співака Валерія Меладзе (який багато років жив і працював в Україні) ‒ за те, що той взимку на корпоративі в Дубаї (ОАЕ) сказав гасло "Героям слава".

Вам може бути цікаво: