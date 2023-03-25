У Росії силовики закінчили перевіряти Меладзе через "Героям слава": що тепер очікує співака

Слідчий комітет і Генпрокуратура країни-агресора, РФ, закінчили перевірку відомого поп-співака Валерія Меладзе (який багато років жив і працював в Україні) ‒ за те, що той взимку на корпоративі в Дубаї (ОАЕ) сказав гасло "Героям слава". Про це повідомили підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ.
У країні-агресорі багато пропагандистів і чиновників вимагали від влади РФ заборонити Меладзе в'їзд, відібрати майно і визнати "іноземним агентом". Але їх кровожерливі бажання закінчилися нічим.
"Компетентні органи переглянули відео і вирішили: в матеріалах справи немає достатньо об'єктивно підтверджених даних, що Валерій Шотаєвич порушив закон", – заявили силовики країни-агресора.
Скандал з Валерієм Меладзе
Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком. Відео було опубліковано в мережі.
Інцидент стався на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).
До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе після короткої паузи сказав у відповідь:"Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.
До слова, сам співак публічно засуджував війну, яку Путін розв'язав проти України і на деякий час залишав Росію. Але потім повернувся і знову співає на корпоративах росіян.
Вас також може зацікавити:
- 18-річна дочка Костянтина Меладзе розкрила свій діагноз і заткнула рот хейтерам
- Дочка Меладзе поділилася рідкісним фото з колишньою дружиною артиста
- Брати Меладзе засвітилися на одній сцені, але ні сказали ні слова про війну в Україні