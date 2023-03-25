У Росії силовики закінчили перевіряти Меладзе через "Героям слава": що тепер очікує співака

Слідчий комітет і Генпрокуратура країни-агресора, РФ, закінчили перевірку співака Валерія Меладзе, який раніше виголосив на концерті гасло "Героям слава".

Меладзе, прапор Росії / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Слідчий комітет і Генпрокуратура країни-агресора, РФ, закінчили перевірку відомого поп-співака Валерія Меладзе (який багато років жив і працював в Україні) ‒ за те, що той взимку на корпоративі в Дубаї (ОАЕ) сказав гасло "Героям слава". Про це повідомили підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ.

У країні-агресорі багато пропагандистів і чиновників вимагали від влади РФ заборонити Меладзе в'їзд, відібрати майно і визнати "іноземним агентом". Але їх кровожерливі бажання закінчилися нічим.

"Компетентні органи переглянули відео і вирішили: в матеріалах справи немає достатньо об'єктивно підтверджених даних, що Валерій Шотаєвич порушив закон", – заявили силовики країни-агресора.

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Скандал з Валерієм Меладзе

Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком. Відео було опубліковано в мережі.

Інцидент стався на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе після короткої паузи сказав у відповідь:"Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

До слова, сам співак публічно засуджував війну, яку Путін розв'язав проти України і на деякий час залишав Росію. Але потім повернувся і знову співає на корпоративах росіян.

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