Як виявилося, у Любові Успенської досі немає російського громадянства.

Успенська, яка народилася в Києві, зраділа російському паспорту / скріншот

68-річна одіозна співачка Любов Успенська, яка народилася в Києві, отримує російський паспорт.

Як заявила Успенська, у неї досі немає російського громадянства, але скоро вона його отримає.

"Я мріяла жити в Росії. Хоча я сама з України, народилася в Києві, потім багато років жила в Америці. І скоро збудеться ще одна моя мрія: днями я отримаю російське громадянство. Це свято, я буду ще більш щасливою людиною", - заявила одіозна співачка.

Також вона згадала, що народилася в Києві, а потім поїхала в США, де в підсумку прожила кілька років, а тепер вона щаслива в Росії.

Нагадаємо, раніше на одному з російських шоу, Успенська вийшла в чорному обтягуючому комбінезоні з прорізами.

Відзначимо, що 68-річна артистка намагається виїхати на епатажі і більш успішних колег, чиї імена постійно на слуху. Так вона навіть знехтувала проросійськими переконаннями, аби її ім'я поставили в один рядок з ім'ям Алли Пугачової, яка має антивоєнну позицію.

Також ми повідомляли, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні Любов Успенська, може сісти у в'язницю на три роки.

Читайте також: