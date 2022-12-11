"Це свято": Успенська, яка народилася в Києві, зраділа російському паспорту

68-річна одіозна співачка Любов Успенська, яка народилася в Києві, отримує російський паспорт.
Як заявила Успенська, у неї досі немає російського громадянства, але скоро вона його отримає.
"Я мріяла жити в Росії. Хоча я сама з України, народилася в Києві, потім багато років жила в Америці. І скоро збудеться ще одна моя мрія: днями я отримаю російське громадянство. Це свято, я буду ще більш щасливою людиною", - заявила одіозна співачка.
Також вона згадала, що народилася в Києві, а потім поїхала в США, де в підсумку прожила кілька років, а тепер вона щаслива в Росії.
Нагадаємо, раніше на одному з російських шоу, Успенська вийшла в чорному обтягуючому комбінезоні з прорізами.
Відзначимо, що 68-річна артистка намагається виїхати на епатажі і більш успішних колег, чиї імена постійно на слуху. Так вона навіть знехтувала проросійськими переконаннями, аби її ім'я поставили в один рядок з ім'ям Алли Пугачової, яка має антивоєнну позицію.
Також ми повідомляли, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні Любов Успенська, може сісти у в'язницю на три роки.
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