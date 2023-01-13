Ще одного російського актора, який підтримав Україну, визнали іногентом

Артур Смольянінов став людиною совісті. І відразу ж отримав статус іноземного агента в Росії.

Артур Смольянінов / скріншот YouTube

Російський актор Артут Смольянінов став іноагентом в Росії.

Як написала Медуза, раніше Артур Смольянінов в інтерв'ю, опублікованому 6 січня у виданні "Нова газета. Європа", сказав, що якби йому довелося брати участь у війні, він би воював на боці України, і що його не цікавить "що залишиться від Росії".

За інформацією видання, висловлювання актора викликали різку критику з боку російських політиків і чиновників; глава СК Олександр Бастрикін через кілька днів зажадав завести на актора кримінальну справу.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну.

В інтерв'ю YouTube-каналу " Нова газета Європа" він заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

"Якби я пішов, то обов'язково на боці України. Звичайно, однозначно. Для мене це навіть не на боці України, для мене це на боці моїх братів...", - сказав Смольянінов.

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