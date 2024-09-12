Задоволеного Чарльза затискали регбістки: смішне фото

Головний монарх Великої Британії, Король Чарльз, який нещодавно переніс лікування від раку, з'явився в компанії молодих дівчат.
Як стало відомо, до Чарльза на зустріч приїхали дівчата з новозеландської команди регбі "Чорна папороть". Відео з'явилося на сторінці команди в Instagram.
Дівчата зустрілися з Його Величністю в Букінгемському палаці 11 вересня.
Чарльз на фото має неймовірно щасливий вигляд і посміхається буквально на весь рот.
"Нам усім хотілося б обійнятися. Але тільки якщо вам це ок", - запропонувала королю одна з регбісток.
"Обійнятися? Чому б і ні?", - одразу відповів Чарльз із задоволеним обличчям.
Хто такий король Чарльз ІІІ
Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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Зазначимо, раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.
А також принц Вільям вперше за довгий час з'явився на публіці з онкохворим батьком королем Чарльзом. На зустрічі король Чарльз офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Вільяму.
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