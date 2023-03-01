"Була в мене парова машина": хто виконує головний хіт українського TikTok і що про неї відомо

Парова машина - автентична українська пісня, яку "воскресила" молода українська артистка.

"Парова машина" у виконанні Ярини Квасній стала вірусною в мережі / instagram.com/kvas.nii, скріншот

Близько тижня тому на просторах Інтернету "завірусилося" відео, на якому божественним голосом молода дівчина виконала а-капела українську автентичну пісню "Парова машина". Відео в TikTok виклала сама виконавиця.

Її звуть Ярина Квасній. Цієї весни вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Українська мова та література; компаративістика". Дівчина бере активну участь у розвитку культурного життя нашої країни, є членом творчого об'єднання "Леся Квартиринка". Навесні 2021 року вона видала збірку під назвою "А-людидобрі" до якої увійшли її роздуми, спостереження, замітки та фотографії.

Пісню "Парова машина" Квасній записала спонтанно, як свою версію виконання цієї ж композиції від українського гурту Dakh Daughters.

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За тиждень "Парова машина" у виконанні Ярини Квасній зібрала понад 5 мільйонів лайків. Відомий бітмейкер TeeKai створив house-реміккс на пісню, яку також гаряче зустріла активно зростаюча армія шанувальників таланту Квасній.

Втім, "зазоритися" виконавиця "Парової машини" ще не встигла - Ярина мило відповідає всім в коментарях в соціальних мережах, і, схоже, дуже радіє, що автентична українська музика стала користуватися таким попитом.

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