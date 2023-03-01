"Була в мене парова машина": хто виконує головний хіт українського TikTok і що про неї відомо

Близько тижня тому на просторах Інтернету "завірусилося" відео, на якому божественним голосом молода дівчина виконала а-капела українську автентичну пісню "Парова машина". Відео в TikTok виклала сама виконавиця.
Її звуть Ярина Квасній. Цієї весни вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Українська мова та література; компаративістика". Дівчина бере активну участь у розвитку культурного життя нашої країни, є членом творчого об'єднання "Леся Квартиринка". Навесні 2021 року вона видала збірку під назвою "А-людидобрі" до якої увійшли її роздуми, спостереження, замітки та фотографії.
Пісню "Парова машина" Квасній записала спонтанно, як свою версію виконання цієї ж композиції від українського гурту Dakh Daughters.
За тиждень "Парова машина" у виконанні Ярини Квасній зібрала понад 5 мільйонів лайків. Відомий бітмейкер TeeKai створив house-реміккс на пісню, яку також гаряче зустріла активно зростаюча армія шанувальників таланту Квасній.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! "Парова машина" - автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters # пісня#музика# лесяквартиринка# кіностудіядовженка# шулявка#акустика# співаємо# олексій# вспишка# відео# спів# українське# україна# співи# дахдотерс# дах# паровамашина#singing#sing#song#songs#ukrainian#ukrainiangirl#ukrainiansong♬ оригінальний звук-Kvas.nii
Втім, "зазоритися" виконавиця "Парової машини" ще не встигла - Ярина мило відповідає всім в коментарях в соціальних мережах, і, схоже, дуже радіє, що автентична українська музика стала користуватися таким попитом.
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