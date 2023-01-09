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Більше не жінка: зірка фільму Брат 2 розповіла, як залишилася без волосся

9 січня 2023, 19:45
Тетяна Васильєва відверто розповіла про те, чому в останні роки вибирає для себе повну відсутність зачіски.
Тетяна Васильєва
Тетяна Васильєва / скріншот YouTube

Російська актриса Тетяна Васильєва вирішила попрощатися з волоссям. Вперше вона зважилася на такий відчайдушний крок багато років тому

В інтерв'ю YouTube "А поговорити?" 75-річна Васильєва відверто розповіла про те, чому в останні роки вибирає для себе повну відсутність зачіски і голиться налисо.

За її слова, у неї було довге волосся, але гримери кріпили на неї важкі шиньйони і перуки, які виривали волосся, голова вимагала ретельного догляду, на який йшло багато годин. В ім'я зручності і економії часу актриса робила волосся все коротше і коротше, а потім вона одним махом позбулася від них зовсім.

"Я, коли перший раз це зробила, зрозуміла, що вирішила для себе одну з жіночих проблем. Я перестала думати про себе як про жінку. Мені стало все одно, я перестала відчувати себе жінкою. Пройшло бажання подобатися. Пішли думки, як до мене ставляться, що думають. Стало все одно. І це головна перемога над собою", - розповіла актриса.

Нагадаємо, одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно потрапив до списку санкцій України, в черговий раз змінив собі зовнішність. У мережі з'явилося фото, на якому він показав нове обличчя після візиту до пластичного хірурга.

Також ми писали, що в мережі з'явилося свіже фото Олени Степаненко, на якому вона виглядає абсолютно по-новому. Артистка тривалий час не з'являлася на публіці після розлучення з Євгеном Петросяном.

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Автор: Сергій Кущ
Тетяна Васильєва новини шоу бізнесу
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