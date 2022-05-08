"Бабусі соромно брати їжу": Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам

Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам / скріншот

Російську співачку Ольгу Бузову різко розкритикували за "волонтерство" напередодні 9-го травня.

У мережі з'явилося відео, на якому скандальна Російська селебріті дарує їжу пенсіонерці.

Користувачі Мережі не повірили в щирість її намірів. Більш того, росіяни впевнені, що нестача продуктів харчування у літніх людей - не привід для хайпу.

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"Бабуся незадоволена і їй мені здається соромно брати їжу", "Дожились, щоб пишатися тим, що ветеранам їсти нічого. Добро робиться від душі, а не на камеру. Менше воювати треба, то їжі всім би вистачило", "А без камер не можна робити добро? Є гроші допомагай, а так виходить на 1000 рублів купила, пропарилася і мільйон заробила -це вже не допомога!",- писали в мережі.

Нагадаємо, Російська блогерка і екс-ведуча реаліті-шоу Ольга Бузова вважає, що люксовий бренд Chanel повинен повернути їй гроші за всі куплені нею сумки за "чесно зароблені гроші".

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