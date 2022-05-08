УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Бабусі соромно брати їжу": Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам

8 травня 2022, 13:30

Менше воювати треба, тоді їжі всім би вистачило, вважають росіяни.

false
Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам / скріншот

Російську співачку Ольгу Бузову різко розкритикували за "волонтерство" напередодні 9-го травня.

У мережі з'явилося відео, на якому скандальна Російська селебріті дарує їжу пенсіонерці.

Користувачі Мережі не повірили в щирість її намірів. Більш того, росіяни впевнені, що нестача продуктів харчування у літніх людей - не привід для хайпу.

false
скріншот

"Бабуся незадоволена і їй мені здається соромно брати їжу", "Дожились, щоб пишатися тим, що ветеранам їсти нічого. Добро робиться від душі, а не на камеру. Менше воювати треба, то їжі всім би вистачило", "А без камер не можна робити добро? Є гроші допомагай, а так виходить на 1000 рублів купила, пропарилася і мільйон заробила -це вже не допомога!",- писали в мережі.

Нагадаємо, Російська блогерка і екс-ведуча реаліті-шоу Ольга Бузова вважає, що люксовий бренд Chanel повинен повернути їй гроші за всі куплені нею сумки за "чесно зароблені гроші".

Читайте також:

viber
Ольга Бузова новини Росії
Реклама
Популярне
"Наташа, що ти пила?": Melovin накинувся на Могилевську"Наташа, що ти пила?": Melovin накинувся на Могилевську Історія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною ДжоліІсторія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною Джолі Синоптики розповіли, коли Україну накриє спекаСиноптики розповіли, коли Україну накриє спека "Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 років"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 років Їхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофейЇхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофей
Підтримайте Главред

Останні новини

14:32

У Росії пригрозили світу ядерною війною, але відразу "дали задню"

14:14

"Документи і кіт - все що лишилося": рашисти знищили будинок відомої української ведучоїВідео

14:07

Знайшли залишки трупа і кулон: 13-річна Софія, яка зникла під час обстрілу авто, могла загинутиВідео

13:53

"Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову

13:38

Без "новинок" на Красній площі і військової техніки в містах: в РФ буде незвичайний "парад Перемоги"Відео

Реклама
13:36

Поки Росія святкуватиме 9 травня, вона не перестане бути імперієюПогляд

13:30

"Бабусі соромно брати їжу": Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохід

12:43

Путін цинічно привітав українців з днем перемогиВідео

12:27

Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір"Відео

12:26

Армія України відійшла від Попасної: окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк та Водівку - ГайдайВідео

12:18

Фейгін назвав можливий сценарій програшу Путіна у війні проти України

12:13

"Фокуси Путіна закінчаться бомбардуванням Москви": Невзоров пояснив безальтернативність перемоги України

11:39

Скільки коштує Росії кожен день війни в Україні: названо колосальну суму

11:26

Загальна мобілізація у Росії: як Путін може оголосити полювання на незгоднихПогляд

11:25

"Знайомтеся, це афганець": боєць ЗСУ сам спалив два танки окупантівВідео

11:15

Гороскоп на сьогодні, 8 травня 2022: Овнам - неприємна ситуація, Близнюкам - зростання доходів

11:00

"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ знищили вертоліт військ РФ з десантом на ЗміїномуВідео

10:56

Максимум ще 10 днів: військовий експерт дав прогноз щодо завершення другої фази війни в Україні

10:51

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
10:41

Не допливли: ЗСУ відправили на корм рибам підрозділ окупантів, які форсували Сіверський ДонецьВідео

10:18

Вперше з початку війни Олена Зеленська опублікувала свіжі фото

10:12

РФ на війні проти України зібралася дійти до кордонів Польщі - у Зеленського різко відповіли МосквіВідео

10:00

Контрнаступ від Харкова: ЗСУ в найближчі тижні можуть вийти до російського кордону - ISWВідео

09:37

В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примиренняВідео

09:18

Україні потрібні не переговори, а перемога над РосієюПогляд

08:52

Двоє недолугих влаштували святкування з салютом у щойно звільненій у БучіВідео

08:52

Окупанти за день випустили по Одещині 10 ракет

08:19

Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: загинули 60 людей - глава ОВА

08:11

День дружин-мироносиць 2022: традиції свята, привітання і картинки

08:02

80 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ "випалюють" ворога на півдні УкраїниВідео

07:52

В Одесі вночі прогримів потужний вибух: перші подробиціВідео

07:16

Коли і як закінчиться війна в Україні: Маломуж назвав два сценарії

06:44

У Мережу потрапило відео ефектного удару ЗСУ по катеру окупантів біля острова ЗміїнийВідео

06:31

Кремлю знадобиться пауза: чому Україні потрібно витерпіти 10 найближчих днівПогляд

04:55

Мобілізація у Росії провалиться, проте ворог посилить групу військ у напрямку Донбасу - експертВідео

04:26

Як їсти консерви під час війни та не отруїтися: поради експертів

04:00

Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літоВідео

03:40

Налетить ураган і гроза: погода в Україні різко змінитьсяВідео

03:03

Чому російські окупанти перейдуть до плану війни на виснаження - експерт

Реклама
02:33

День матері в Україні 2022: душевні привітання, картинки та литсівки найдорожчим

02:02

"Краще б він помер": російські олігархи розмірковують про смерть хворого Путіна - Грозєв

01:32

Коли буде перелом і війна в Україні завершиться - прогноз історика

00:51

Прикмети на 8 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Зеленський різко відреагував на ракетний удар по музею Сковороди

00:02

Путін йде ва-банк: подвоює ставки на другу фазу війни - ЦРУВідео

00:01

Арестович спростував удар по російському адміралу Макарову: що відомоВідео

07 травня, субота
23:33

У Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУ

23:31

Голови болітимуть у всіх: на Землю йде потужна магнітна буряВідео

23:20

"Люди зомбовані": Наталія Могилевська розповіла про родичів у РосіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти